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Erkekler anne sütünün peşine düştü, bebekler aç kaldı

28.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Orta Afrika ülkesi Uganda'da erkekler, kendileri için faydalı olduğu düşüncesiyle anne sütü içiyor. Ancak bu durum yenidoğanların yetersiz beslenmesine ve bebek ölümlerine neden oluyor.

Erkekler anne sütünün peşine düştü, bebekler aç kaldı

DW Türkçe'nin aktardığına göre; ancak bu durum yenidoğanların yetersiz beslenmesine ve bebek ölümlerine neden oluyor.

Uganda Sağlık Bakanlığı'na göre sayıları giderek artan birçok erkek anne sütü için bebekleriyle rekabet halinde.

Bakanlığın elindeki verilere göre; annelerin sadece yüzde 66'sı bebeklerini emziriyor. Kalan yüzde 34 ise emzirmeyi reddediyor.

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Uganda anne sütü emzirme yenidoğan bebek ölümleri Erkekler

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