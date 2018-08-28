Erkekler anne sütünün peşine düştü, bebekler aç kaldı

DW Türkçe'nin aktardığına göre; ancak bu durum yenidoğanların yetersiz beslenmesine ve bebek ölümlerine neden oluyor.
Uganda Sağlık Bakanlığı'na göre sayıları giderek artan birçok erkek anne sütü için bebekleriyle rekabet halinde.
Bakanlığın elindeki verilere göre; annelerin sadece yüzde 66'sı bebeklerini emziriyor. Kalan yüzde 34 ise emzirmeyi reddediyor.
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