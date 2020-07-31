HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası

Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2020 02:00 | Son Güncelleme

Afrika ülkesi Uganda'da dağ gorilini öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası verildi. Uganda Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Bashir Hangi, "Bu cezanın diğer avcılara örnek ve caydırıcı olmasını umuyoruz. Yaban hayatı hepimize aittir" ifadelerini kullandı.

Uganda'da goril öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası

4 Haziran'da yakalanan ve yapılan soruşturma sonucu gorili mızrakla öldürdüğünü kabul eden şüpheli mahkemeye çıkartıldı.

Veteriner Kalema-Zikusoka, Rafiki adlı gorilin şüpheliye saldırdığına dair hiçbir emarenin olmadığını savunarak, "Muhtemelen şüpheli kişi avlanmak için gorilin bulunduğu alana geldi ve gorille karşılaştı." dedi.

Mahkeme şüpheliyi 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Uganda Yaban Hayatı İdaresi Sözcüsü Bashir Hangi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu cezanın diğer avcılara örnek ve caydırıcı olmasını umuyoruz. Yaban hayatı hepimize aittir." ifadelerini kullandı.
Uganda Yaban Hayatı İdaresi, 1 Haziran'da kaybolan gorilin ertesi gün ölü bulunduğunu açıklamış ve goril üzerinde yapılan otopsi sonucu hayvanın mızrakla öldürüldüğü tespit edilmişti.

Kongo, Uganda ve Ruanda'da yaklaşık bin goril koruma altına yaşıyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslında bu kadar büyükmüş!Aslında bu kadar büyükmüş!
İspanya'da rekor vaka artışı!İspanya'da rekor vaka artışı!
Orgullo siempre ne demek? Orgullo siempre ne demek?

En Çok Okunan Haberler

30 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

30 Temmuz 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Sağanak geliyor

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

G.Saray'da flaş ayrılık!

G.Saray'da flaş ayrılık!

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

İnternetten tanışıp evine gitti! Akrabaları duyunca ortalık karıştı

İnternetten tanışıp evine gitti! Akrabaları duyunca ortalık karıştı

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
İspanya’da 21 Haziran’dan bu yana rekor vaka artışı

İspanya'da rekor vaka artışı!

Bağdat Havalimanı yakınına füzeli saldırı düzenlendi

Bağdat Havalimanı yakınına füzeli saldırı!

Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 30 yaralı

Afganistan'da intihar saldırısı!

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun eşi koronavirüse yakalandı

Bolsonaro’nun eşi koronavirüse yakalandı

İtalya'da koronavirüs vakalarındaki artış eğilimi sürüyor

İtalya'da vaka artış eğilimi sürüyor

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

Avrupa Birliği'nden flaş karar! Türkiye liste dışı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.