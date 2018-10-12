Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü

Uganda'nın doğusunda meydana gelen heyelanda 31 kişi toprak altında kalarak can verdi. Hükümet kaynaklarının yaptığı açıklamada; Kenya sınırına yakın küçük bir kasaba toprak altında kaldı.
Kasabada evler ve hayvanlar dev toprak parçalarının altında kalırken, 31 kişi de can verdi. Sayının artabileceğinden korkuluyor.
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