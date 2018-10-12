HABER

Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2018 08:52 | Son Güncelleme

Uganda'nın doğusunda heyelan meydana geldi. 30'dan fazla insan toprak altında kalarak can verdi.

Uganda'da heyelan: 31 kişi öldü

Uganda'nın doğusunda meydana gelen heyelanda 31 kişi toprak altında kalarak can verdi. Hükümet kaynaklarının yaptığı açıklamada; Kenya sınırına yakın küçük bir kasaba toprak altında kaldı.

Kasabada evler ve hayvanlar dev toprak parçalarının altında kalırken, 31 kişi de can verdi. Sayının artabileceğinden korkuluyor.

PARTNERBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyorBu yolcu ne yapıyor? Gören şaşıp kalıyor
Brunson'ın avukatı: Bugün serbest kalabilirBrunson'ın avukatı: Bugün serbest kalabilir
Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyorMaduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uganda heyelan

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor

Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor

Yunanistan'da korkutan deprem

Yunanistan'da korkutan deprem

Micheal Kasırgası arkasında hayalet bir şehir bıraktı

Micheal Kasırgası arkasında hayalet bir şehir bıraktı

ABD'nin ardından İsrail de F-35 uçuşlarını durdurdu

ABD'nin ardından İsrail de F-35 uçuşlarını durdurdu

ABD'yi kana bulayacaktı! 100 kiloluk bombayla yakalandı

ABD'yi kana bulayacaktı! 100 kiloluk bombayla yakalandı

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.