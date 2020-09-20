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Uganda Makerere Üniversitesi’nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 21:09 | Son Güncelleme

Uganda’nın simgelerinden tarihi Makerere Üniversitesi’nde dün gece yangın çıktı.Uganda’nın başkenti Kampala’da bulunan ülkenin simgelerinden tarihi Makerere Üniversitesi’nde dün gece yangın çıktı.

Uganda’nın simgelerinden tarihi Makerere Üniversitesi’nde dün gece yangın çıktı.
Uganda’nın başkenti Kampala’da bulunan ülkenin simgelerinden tarihi Makerere Üniversitesi’nde dün gece yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile “Fil Dişi” adı verilen üniversitenin ikonik kulesi alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Üniversitede meydana gelen hasarı inanılmaz olarak nitelendiren Rektör Yardımcısı Barnabas Nawangwe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Makerere Üniversitesi için çok karanlık bir sabah. İkonik Ana Yönetim Binamız alev aldı ve yıkım inanılmaz. Ancak yapıyı mümkün olan en kısa sürede tarihi durumuna geri döndürmeye kararlıyız” dedi.
Olay sonrası hazırlanan ilk raporda yangının çatıdan başladıktan sonra Finans ve Kayıt Departmanı’nın bulunduğu katlara yayılmış olabileceği belirtildi. Doğu Afrika tarihçisi Derek Peterson yangına ilikin yaptığı açıklamada, yangını Uganda ve Doğu Afrika için bir felaket olarak nitelendirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
1922 yılında kurulan üniversitenin mezunları arasında Tanzanya’dan Julius Nyerere gibi bağımsızlık dönemi liderleri, Kenya’dan Ngugi wa Thiong’o gibi ünlü yazarlar, yakın zamanda emekli olan York’un Anglikan Başpiskoposu John Sentamu gibi akademisyenler ve din adamları yer alıyor.

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