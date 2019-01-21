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Uganda sporda bahis oyunlarını yasaklıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 20:15 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Yoweri Museveni, gençleri çalışmaktan alıkoyduğu gerekçesiyle spor dalları üzerine bahis oyunlarının yasaklanması talimatı verdi

ADDİS ABABA (AA) - Uganda hükümetinin, gençleri çalışmaktan alıkoyduğu için sporda bahis oyunlarını yasaklama kararı aldığı bildirildi.

Uganda medyasının haberine göre, Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı David Bahati, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin yeni bahis oyunu şirketlerine lisans verilmemesi ve eski şirketlerin lisanslarının yenilenmemesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Bahati, Museveni'nin, gençlerin bahis oynayarak dikkatlerini işlerine vermediği gerekçesiyle yasaklama kararı verdiğini belirtti.

- "Dualarınız kabul oldu"

Söz konusu açıklamayı bir kilisede yapan Bakan Bahati, kilisede toplanan cemaate ise "Bahis oyunlarına karşı olanlar artık Tanrı'ya şükredebilir. Çünkü dualarınız kabul oldu." dedi.

Yasak kararı, ülkedeki bahis şirketlerinin tepkisine yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
bahis spor Uganda

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