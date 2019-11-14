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Uganda'da 10 bin STK'ye kilit vuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

Hükümet, geçerli izinlere sahip olmayan STK'lerle çalışan kurumlara uyarıda bulundu

İSTANBUL (AA) - Uganda hükümeti, ülkedeki 10 binden fazla yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşuna (STK) geçerli izinleri olmadığı gerekçesiyle faaliyetlerini durdurma emri verdi.

Uganda İçişleri Bakanlığına bağlı Devlet Bakanı Mario Obiga Kania, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki kayıtlı yaklaşık 14 bin STK ve yardım kuruluşundan sadece 3 bin 800’ünün geçerli izne sahip olduğunu belirtti.

Hükümetin koyduğu çalışma gerekliliklerini sağlayamayan tüm STK’lere çalışmaları durdurma emri verildiğini ifade eden Kania, bankalara, otellere ve diğer kurumlara da çalıştıkları STK'lerin statülerini kontrol etmeleri için uyarıda bulunulduğunu söyledi.

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STK Uganda

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