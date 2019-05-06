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Uganda’da 41 kişi Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:19 | Son Güncelleme

Kardeş Eli insani Yardım Derneği Afrika Uganda’da Budak’a şehri Kaliro köyünde yardım organizasyonu gerçekleştirdi.Türk Hayırseverlerin yardımları ile Afrika Uganda’da yardım çalışmaları devam ediyor.

Uganda’da 41 kişi Müslüman oldu

Kardeş Eli insani Yardım Derneği Afrika Uganda’da Budak’a şehri Kaliro köyünde yardım organizasyonu gerçekleştirdi.

Türk Hayırseverlerin yardımları ile Afrika Uganda’da yardım çalışmaları devam ediyor. Kardeş Eli Derneği vasıtasıyla Budak’a şehri Kaliro köyünde ihtiyaç sahibi aileler için gıda yardımı çocuklar için elbise ve oyuncak dağıtımı yapılması bölge halkını duygulandırdı.

Yetkililer, açıklamalarında; Afrika’daki insanların birçok ihtiyacı olduğu ancak su ihtiyacının hepsinin önünde olduğunu bu konuda hayırseverlerin daha duyarlı olması gerektiğini ifade ettiler.

Kardeşeli Derneği Yetkilileri kaliro köyünde Bölge halkının yararlanabileceği bir su kuyusu için açılış töreni gerçekleştirdi. Bölgede ve çevrede yaşayan insanlar Türk hayırseverlerin desteğinden çok etkilendiklerini ve Müslüman olmayı istediklerini belirttiler.

Afrikalı 31 erkek 10 kadın müslüman oldu
Dernek açıklamasına göre Kardeş Eli Yetkililerinden Ahmet Muhammedoğlu’nun öncülüğünde yürütülen yardım faaliyetleri sırasında etkilenen Budak’a şehri Kaliro köyü ve çevresinde 31 Erkek 10 tane Kadın olmak üzere toplamda 41 kişi çok etkilendiler ve Müslümanlığa geçmeyi talep ve arzu ettiler. 41 Hristiyan Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Bölgedeki Müslümanlar için Kuran-ı Kerim dağıtıldı, ayrıca orada yaşan insanlara İngilizce mealli kuranı kerim getirmeye dair çalışma yapılacağı bildirildi. Muhammedoğlu; bölgedeki halkın bilinçlendirilmesi için tercüman vasıtasıyla imamlarla istişarelerde bulunduğunu ifade ederek şunları ekledi: “Bu yardım faaliyetlerine gönül veren, yardım eden Türk halkına teşekkür ederiz. Mevla’m cümlesinden razı olsun.”

Uganda’da 41 kişi Müslüman oldu

Uganda’da 41 kişi Müslüman oldu

Uganda’da 41 kişi Müslüman oldu

Uganda’da 41 kişi Müslüman oldu

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