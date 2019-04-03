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Uganda’da ABD’li turist kaçırıldı, 500 bin dolar fidye istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 17:57 | Son Güncelleme

Uganda’nın Ribirizi bölgesinde silahlı adamlar ABD’li bir turisti kaçırarak 500 bin dolar fidye istedi.Uganda’nın doğusunda bulunan Ribirizi bölgesinde yer alan Kraliçe Elizabeth Milli Parkı’nda bir ABD’li turist Kongo’dan geldiği söylenen silahlı adamlar tarafından kaçırılarak 500 bin dolar fidye talep edildi.

Uganda’nın Ribirizi bölgesinde silahlı adamlar ABD’li bir turisti kaçırarak 500 bin dolar fidye istedi.

Uganda’nın doğusunda bulunan Ribirizi bölgesinde yer alan Kraliçe Elizabeth Milli Parkı’nda bir ABD’li turist Kongo’dan geldiği söylenen silahlı adamlar tarafından kaçırılarak 500 bin dolar fidye talep edildi. Uganda Turizm Kurulu, turistin 4 silahlı saldırgan tarafından silah zoruyla rehberiyle birlikte kaçırıldığını aktardı. Uganda’da yerel televizyondan yapılan açıklamada grubun kaçırılan turist için 500 bin dolar talep ettiği iddia edildi. Kuruldan yapılan açıklamada, dün yerel saatle 17.00 ila 19.00 arasında Kraliçe Elizabeth Ulusal Parkı’nda 4 silahlı adam tarafından bir turist minibüsüne pusu kurulduğu bildirildi. Açıklamada, 4 silahlı adamın parktaki Katoke Kapısı yakınında Ugandalı şoför ve rehberi ve Amerikan vatandaşını kaçırdığını, minibüste bulunan diğer kişilerin ise bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Uganda polisi, Uganda Halkın Savunma Kuvvetleri gibi tüm güvenlik kurumları ve Uganda Yaban Hayatı Kurumundan görevliler dahil olmak üzere, rehinelerin emniyetli bir şekilde güvence altına alınması amacıyla araştırma başlatıldı. Önceliğimiz kaçırılanların hayatlarıdır. Gelişlerle ilgi paylaşımda bulunacağız." ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz yıl komşu ülke Kongo’da 2 İngiliz turist kaçırılmıştı.

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