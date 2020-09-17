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Uganda’da cezaevinden kaçan 219 mahkumdan 7’si yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 17:35 | Son Güncelleme

Uganda’nın kuzeyindeki Moroto bölgesinde cezaevinden kaçan 219 mahkumdan 7’si güvenlik güçleri tarafından yakalandı.Uganda’nın Moroto bölgesinde cezaevinden geçtiğimiz Çarşamba günü 219 mahkum firar etti.

Uganda’nın kuzeyindeki Moroto bölgesinde cezaevinden kaçan 219 mahkumdan 7’si güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Uganda’nın Moroto bölgesinde cezaevinden geçtiğimiz Çarşamba günü 219 mahkum firar etti. Mahkumların kaçtığı sırada güvenlik görevlileri ile aralarında çıkan çatışmada 1 asker ve 2 mahkum hayatını kaybetti. Kaçan 219 mahkumdan 7’sinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı bildirildi.
Mahkumların görevdeki gardiyanı atlatmayı başardığını belirten Ordu Sözcüsü Flavia Byekwaso, Moroto Dağı civarına kaçan mahkumlardan bazılarının yakalanmamak için sarı hapishane üniformasını çıkardığını ve çıplak halde olduğunu bildirdi. "Ordu onların peşinde" diyen Byekwaso, "Sarı renk onları ele verdiği için bütün üniformalarını çıkardılar. Bunlar ağır suçlu. Çalılığa alışmışlar, nasıl koşacaklarını, bölgeyi ve araziyi çok iyi biliyorlar" diye konuştu. Byekwaso, "Ordu bu mahkumların yeniden tutuklanması için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.
Mahkumların Kenya’ya geçmek için dağ yollarını kullanmaya çalıştıkları düşünülüyor. Ordu ve cezaevi yetkilileri, 15 silah ve mühimmatla kaçtığı bildirilen mahkumların tamamının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, Uganda’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana yaşanan üçüncü firar olayı. Kalabalık olan cezaevi koşullarının mahkumlarda virüs kapma korkusuna neden olduğu ve kaçmaya teşvik ettiği ifade ediliyor.

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