HABER

Uganda’da ebola vakası tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

Uganda’da 1’i çocuk 3 ebola vakası tespit edildiği, 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ağustos ayından bu yana bin 400 kişinin hayatını kaybettiği salgının ardından Uganda’da da 3 ebola vakası tespit edildiğini açıkladı.Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden ülkeye gelen 5 yaşındaki bir çocukta ebola virüsü belirlendiği ve çocuğun hastanede tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi.Çocuğun ailesiyle birlikte 9 Haziran’da Uganda’ya geldiği ifade edilirken, yerel kaynaklar diğer 2 ebola vakasının çocuğun ailesinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Uganda’da 1’i çocuk 3 ebola vakası tespit edildiği, 5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ağustos ayından bu yana bin 400 kişinin hayatını kaybettiği salgının ardından Uganda’da da 3 ebola vakası tespit edildiğini açıkladı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden ülkeye gelen 5 yaşındaki bir çocukta ebola virüsü belirlendiği ve çocuğun hastanede tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
Çocuğun ailesiyle birlikte 9 Haziran’da Uganda’ya geldiği ifade edilirken, yerel kaynaklar diğer 2 ebola vakasının çocuğun ailesinden kaynaklanabileceğini söyledi. Demokratik Kongo Sağlık Bakanlığı, çocuğun aile üyelerinde ebola belirtileri görüldüğünü ve ailenin karantina altına alındığını açıkladı. Ancak aileden 6 kişinin çocuğunun tedavi gördüğü sırada ülkeden ayrılarak Uganda’ya girmeyi başardığı belirtildi.
Yetkililer, ebola salgınının komşu ülkelere sıçramasından endişe ediyor.

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
İzmir’in o ilçesini sağanak vurduİzmir’in o ilçesini sağanak vurdu
Pendik’te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldıPendik’te su basan alt geçitte mahsur kalan vatandaş böyle kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.