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Uganda'da heyelan: 40 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

Uganda'da heyelan: 40 ölü

Uganda'da meydana gelen heyelanda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bududa bölgesinde yoğun yağışların neden olduğu heyelan sonrası çok sayıda ev ve iş yeri toprak altında kaldı.

Heyelan, büyük kaya parçalarının süreklenmesine yol açarken, şimdiye kadar 40 cesedin toprak altından çıkarıldığı belirtildi.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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heyelan Uganda

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