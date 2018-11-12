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Uganda'da öğrenci yurdunda yangın: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

Uganda'da öğrenci yurdunda yangın: 11 ölü

Uganda'nın güneybatı bölgesinde, lise öğrencilerin kaldığı yurtta çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kampala Polis Söcüsü Luke Owoyesigyire, yaptığı açıklamada, Rakai ilçesinde lise öğrencilerin kaldığı yurtta yangın çıktığını, yangında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Owoyesigyire, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Bu arada, yerel basında, yangının birkaç gün önce disiplin cezası alan öğrenciler tarafından başlatıldığı iddia edildi.

Uganda'nın başkenti Kampala'da 2008'de ortaokulda meydana gelen yangında 21 öğrenci hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Uganda yangın yurt

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