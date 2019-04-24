Uganda'da sel 20 can aldı

KAMPALA (AA) - Uganda'nın Buyende bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Buyende Valisi William Kiiza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan selin günlük hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Kiiza, "Dün gece yaşanan şiddetli yağış nedeniyle 200'den fazla ev zarar gördü, 20'den fazla kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı." dedi.

Bölge sakinlerden Gregory Wanyama, "Hükümetin bize barınma ve yiyecek konusunda yardım etmesini istiyoruz. Evlerimiz ve gıda ürünlerimiz imha edildi, acil yardıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

