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Uganda’da sel ve heyelanda 2 haftada 30 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

Uganda’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda son 2 haftada en az 30 kişi hayatını kaybetti.Doğu Afrika ülkesi Uganda’da şiddetli yağışlar büyük maddi hasara yol açarken on binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Uganda’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda son 2 haftada en az 30 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Afrika ülkesi Uganda’da şiddetli yağışlar büyük maddi hasara yol açarken on binlerce kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Uganda hükümeti tarafından yapılan açıklamada, son 2 hafta içinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı nehirlerin taşması sonucu oto yollar sular altında kaldı. Başkent Kampala’da sağanak yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Ülkenin batısındaki Bundibugyo bölgesi ile doğudaki Bududa bölgesinde heyelan ve sel meydana geldi. Bundibugyo’da 7 Aralık’ta meydana gelen toprak kaymasında en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Uganda Afete Hazırlık Bakanı Musa Ecweru, ülkenin doğusundaki Bududa, Sironko, Manafwa, Namisindwa ve Mbale bölgelerinde toplam 25 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, şiddetli yağışlardan 85 bin evin etkilendiğini ve 21 bin 500 hektarlık tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı. Teso ve Bukedi bölgelerinde ise en az 55 bin kişinin evsiz kaldığı ve 120 bin hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.
Meteoroloji uzmanları, bu yıl Uganda ve çevresindeki ülkelerde meydana gelen yağışların beklenenden fazla olduğunu belirtti.

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