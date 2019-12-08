Uganda'da sel ve heyelanlar: 16 ölü

KAMPALA (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasita, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Bundibugyo bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı seller ve heyelanlarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Uganda Afete Hazırlık Bakanı Musa Ecweru ise afet nedeniyle ülkenin doğusunda 10 binden fazla kişinin yerinden olduğunu ifade ederek, bu kişilerin bölgedeki kilise ve okullara sığındığını söyledi.

Selzedelere yardım ulaştırmak amacıyla Uganda Kızılhaç ve hükümetinin iş birliği içinde olduklarını aktaran Ecweru, yardım için hükümetin 5,4 milyon dolar gönderdiğini belirtti.

