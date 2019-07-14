Uganda'daki FETÖ varlıklarının devri talebi

KAMPALA (AA) - Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, Uganda’daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) varlıklarının devredilmesine ilişkin temaslarda bulundu.

Büyükelçisi Alp, başkent Kampala'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uganda’daki FETÖ'nün varlıklarının devredilmesi için çeşitli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Alp, "Uganda hükümeti, varlıkların devrinin yasal yollarla yapılmasını istiyor. Biz de Uganda'da faaliyet gösteren bazı okullar ve hastanelerin FETÖ ile bağlantılı olduğunu anlattık." ifadesini kullandı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ve diğer üst düzey yetkililerle FETÖ konusuna ilişkin toplantı yaptıklarına işaret eden Alp, "Hükümetin, ülkede iyi bir eğitim için FETÖ okullarını, Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) devretmesi konusunda iş birliği yapmalarını umuyoruz." dedi.

