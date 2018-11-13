KAMPALA (AA) - Uganda'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında yer alan ve iki ülke arasındaki insan trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde ebola virüsüne karşı aşı kampanyası başlattı.

Uganda Sağlık Bakanı Ruth Aceng, yaptığı açıklamada, KDC sınırındaki Kabarole, Bunyangabo, Kasese, Ntoroko ve Bundibugyo bölgelerinde ebola salgını nedeniyle aşı kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Aceng, bu bölgelerde her hafta yaklaşık 20 bin kişinin Uganda ve KDC'ye giriş çıkış yaptığını ifade ederek, "KDC'de eboladan ölenlerin sayısı gittikçe artıyor. Virüsün Uganda'ya geçmesi halk sağlığı için çok riskli. Bu nedenle gereken önlemleri alıyoruz." dedi.

Uganda Kızılhaç ekiplerinden Mutegeki John de AA muhabirine, "KDC'den gelen herkesi çeşitli testlerden geçiriyoruz. Halka ebolanın yayılması ve bu virüse karşı kendilerini nasıl koruyacakları konusunda eğitim veriyoruz." ifadelerini kullandı.

KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, temmuz ayı sonunda ülkenin Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve Ituri eyaletine sıçrayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 147'ye çıktı. Bu kişilerden 116'sının ebola virüsü taşıdığı kesinleşti. Söz konusu 116 kişiden 68'i hayatını kaybetti, 39'u iyileşti, 9'unun tedavisi halen sürüyor.