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Uganda’ya ebola taşıyan aileden bir kişi daha öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Uganda’ya gelerek ebola virüsünü taşıyan aileden bir kişi daha hayatını kaybetti.Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden 9 Haziran’da Uganda’ya gelen ailede ebola virüsü tespit edilmişti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Uganda’ya gelerek ebola virüsünü taşıyan aileden bir kişi daha hayatını kaybetti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden 9 Haziran’da Uganda’ya gelen ailede ebola virüsü tespit edilmişti. Ebola virüsü taşıdığı belirlenen 5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti. Uganda Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Ainebyoona, aynı aileden 50 yaşındaki bir kadının gece saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Ainebyoona, ölen kadının torunu olan 3 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ebola virüsü taşıdığını ve tedavi gördüğünü ifade etti. Uganda Sağlık Bakanlığı, ailenin daha nitelikli bir tedavi görmesi için Kongo’ya geri gönderilmesine karar verildiğini belirtti.
Uganda’ya virüsü taşıyan aile 9 Haziran’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden ülkeye giriş yapmıştı. Demokratik Kongo Sağlık Bakanlığı, ebola vakası tespit edilmesinin ardından ailenin karantina altına alındığını ancak aileden 6 kişinin ülkeden ayrılarak Uganda’ya girmeyi başardığı açıklamıştı. Aile üyesi 5 yaşındaki çocuk ülkeye giriş yaptıktan sonra hayatını kaybetmişti.
Her iki ülked e sınır güvenliğini artıracaklarını duyurdu. Uganda’da son olarak 7 şüpheli ebola vakası tespit edildiği öğrenildi.
Ebola hastalığı için net bir tedavi yöntemi bulunmazken, virüs bulaştığında yüzde 90 oranında ölüme yol açmaktadır.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ağustos ayından bu yana ebola salgınında bin 400 kişi insan hayatını kaybetti.

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