Uganda'ya sığınan Kongolu mülteci sayısı 350 bine ulaştı

KDC'deki iç çatışmalar ve yardım hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle birçok Kongolu Uganda'ya geçmek için toplu halde sınıra doğru yürüyor.

Öte yandan, Dünya Gıda Programı'ndan yapılan açıklamada, iç çatışmaların yoğunlaştığı mayıs ve temmuz aylarında her gün ortalama 300 Kongolu mültecinin Uganda'ya iltica ettiği vurgulandı.

Furley, UNHCR olarak Uganda'nın 30'u aşkın bölgesinde, mültecilerin sağlık, temiz su ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) kabileler arası iç çatışmalar ve yardım hizmetlerine erişimdeki yetersizlikler nedeniyle 350 bin kişinin Uganda'ya sığındığı bildirildi.

6 aylık bebeğiyle birlikte Hoima'daki UNHCR hizmet merkezinde kayıt için sırada bekleyen Bioga Mungure, milislerce köyünün basıldığını, insanların öldürüldüğünü ve evlerinin yakıldığını söyledi.

Yaklaşık 2 hafta farklı yerlerde yaşamaya çalıştıklarını belirten Mungure, daha sonra Uganda sınırına doğru giden mülteci kafilesine rast geldiğini ve onlara katıldığını söyledi.

Uganda'ya botla geldiklerini ve sadece geceleri yolculuk yaptıklarını aktaran mültecilerden Kiiza Pascal da "Birçok çatışma vardı, herkesi öldürüyorlardı. Eğer beni yakalamış olsalardı beni de öldürürlerdi." diye konuştu.

- KDC'deki şiddet olayları

Uganda sınırındaki Ituri eyaletinde iki kabile arasında bu yılın başında çıkan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ülkenin doğusu, 20 yıldır bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmasına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

