Uğur Acar, yeni yüzüyle 7 yılını anlattı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar (26), yeni yüzüyle geçirdiği 7 yılını anlattı. Her şeyin yolunda olduğunu belirten Acar, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ailesinin bir parçası olmaktan memnun olduğunu kaydetti. Acar, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.

Manavgat ilçesine bağlı Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken, evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012'deki Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Yüzündeki yanık nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, AÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu. Uğur Acar, tıp tarihine geçerken, benzer durumdaki hastalar için de umut oldu. Cesaretlenen pek çok hasta yüz nakli için AÜ Hastanesi'ne başvurdu.

'NAKİL İÇİN KARARLIYDIM'

Dünyaya geldikten kısa süre sonra yüzünün yandığını söyleyen Uğur Acar, "Acısını tabi ki hatırlamıyorum. Fakat çocukluktan çıkış yıllarımda bu acıyı farklı şekilde içimde hissettim. Umudumu hiç kaybetmeden bir gün içinde bulunduğum durumdan kurtulmayı hedefledim. Sürekli tıp dünyasındaki gelişmeleri takip ettim. Sonunda AÜ Hastanesi'ne gelerek Prof. Dr. Ömer Özkan hocamı tanıdım. O da bana umut ve cesaret verdi. Her şeyin daha iyi olacağını anlattı. Kararlı olup olmadığımı sordu ve cevaplarımdan ne kadar kararlı olduğumu anladı" dedi.

'NAKİL MÜJDESİ YOLDA VERİLDİ'

Yaklaşık 7 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne rutin kontrollerini yaptırmak için Manavgat'tan geldiğini, kontroller sonrasında memleketine dönerken Prof. Dr. Ömer Özkan'ın telefonuyla mutlu haberi öğrendiğini anlatan Uğur Acar, şunları kaydetti:

"Henüz Manavgat'a varmak üzereyken hocamdan telefon geldi. Yüz nakli için ameliyat olacağımı söyledi, beni acil olarak Antalya'ya çağırdı. Ailemin yanına gittim, onlarla paylaştım. Ailem daha önce böyle bir ameliyatın yapılmadığını bildiği için şaşırdı, inanamadılar. Antalya'ya geri döndüm, hocamla bir araya geldik. İşlemlerimi yaptılar. Ömer hocam benim dönüş yoluna çıktığım sırada ailemle görüşmüş ve onları bilgilendirmiş. Hemen sonrasında da 21 Ocak 2012'de Türkiye'nin ilk yüz naklisi olarak tüm dünya Uğur Acar'ı tanımış oldu."

NAKİLDEN 6 AY SONRA İŞE BAŞLADI

Ameliyat sonrası tedavi ve takiplerinin Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından en iyi şekilde yapıldığını, bu süreci sorunsuz atlattığını anlatan Acar, "İyileşme sürecimi hiçbir sıkıntı yaşamadan atlattım ve süreç çok iyi geçti. 6 ay sonra da Akdeniz Üniversitesi Rektörlük özel kaleminde göreve başladım" dedi.

Kendisini daha iyi hissettiğinde AÜ Hastanesi otoparkında göreve başladığını kaydeden Acar, "Yaptığım işten ve tedavimden memnunum. Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan mutluyum. Her şey yolunda gidiyor. Organ Bağış Haftası'nın başlangıcında tüm insanlara sesleniyorum. 'Bugün biz, belki de yarın siz' sloganıyla herkesi organ bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

Uğur Acar, Organ Bağış Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleri olarak ziyaret ettikleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın desteğini arkalarında hissetmenin moral ve motivasyonlarını yükselttiğini söyledi.

