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  4. Uğur Acar, yüz naklinin 8'inci yılını pasta keserek kutladı

Uğur Acar, yüz naklinin 8'inci yılını pasta keserek kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar (27), yüz naklinin 8'inci yılını, operasyonu gerçekleştiren Prof.

TÜRKİYE'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar (27), yüz naklinin 8'inci yılını, operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile pasta keserek kutladı.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Yüzündeki yanık nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve 35 kişilik ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'nın (37) bağışlanan yüzü, Türkiye'de ilk defa yapılan ve 11 saat 45 dakika süren operasyonla Uğur Acar'a nakledildi.
PASTA KESEREK KUTLADI
Uğur Acar, yüz naklinin 8'inci yılını, operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile pasta keserek kutladı. Nakilden sonra hayatının değiştiğini, hastanede iş sahibi olduğunu, girdiği ortamlarda ilgi gördüğünü anlatan Uğur Acar, çocukların kendisini sevmesinin, arkadaşlarının artmasının sevincini yaşadığını söyledi. 5 Haziran 1993 tarihinde dünyaya geldiğini belirten Acar, "Asıl doğduğum gün 21 Ocak 2012. Nakil oluncaya kadar ne yaşımı ne de hayatımı yaşadım. Sürekli toplumdan kaçarak yaşadım. Türkiye'nin ilki oldum. İş sahibi oldum, yeni arkadaşlar edindim. 8 yıl önce 21 Ocak günü yeni yüzümle yeni bir hayata başladım" dedi.
Mutlu olduğunu, bundan sonrasında daha mutlu olacağına inandığını aktaran Uğur Acar, "Benden sonra yüz nakli olan beşinci yüz nakilli Recep Sert'i bana benzettikleri için beni evli zannediyorlar. Bunu tek başıma dolaşırken daha iyi anlıyorum. Akdeniz Üniversitesi ailesi ve basın mensubu arkadaşlar bekar olduğumu biliyor ama sokaktaki insanlar bunu bilmiyor. Her genç insanın isteği evlenmek, ben de bunu istiyorum" diye konuştu.
DÜNYANIN EN GENÇ YÜZ NAKİLLİSİ
Prof. Dr. Ömer Özkan ise Uğur Acar'ın ameliyattan sonra üniversite kampüsü içinde iş sahibi olduğunu, bu sayede sürekli takipleri altında olduğunu söyledi. Süreci yakın takip ettiklerini, kendisinin de konuyla çok yakından ilgilendiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Uğur ilk hastamız. İşin aslına bakarsanız Uğur Acar dünyanın en genç hastası. Halen şu ana kadar da en genç hasta, 19 yaşındaydı. Zaten 18 yaşından sonra bu tür ameliyatlara izin veriliyor. En genç yüz nakilli hastamız olan Uğur Acar o güne kadar birçok ameliyat geçirmiş. İnsan ömrünün yüzde 10'u, Uğur'un ömrünün yüzde 33'ünü tamamladık, sağlıcakla bugünlere geldik. Uğur'a bundan sonraki hayatında sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz. Güzel bir aile hayatı kurmasını diliyoruz" diye konuştu.
Prof. Dr. Özlenen Özkan ise "Uğur Acar bazı heyecanlar yaşatsa da bizim için onu tanımak da çok güzeldi. Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur, kompozit doku nakli için çok kıymetli. Bu bizim ilk naklimiz, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Yüz nakli sonrasında sadece ilaç tedavisiyle değil her şeyiyle ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Uğur o yüzden ailemizin bir üyesi gibi oldu. Ona yeni yüz nakil yaşında güzel bir yıl diliyorum. İnşallah sevdiği biriyle sevdiği işiyle güzel bir yıl olsun" dedi.

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