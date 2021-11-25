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Uğur Akkafa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Uğur Akkafa evli mi?

25.11.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube kanalında yaptığı dini sohbetlerle adını duyuran Uğur Akkafa, 4 Ekim 1973’te İstabul’da doğdu. 1994’te ablasının vefat etmesinden etkilenen Uğur Akkafa, dini konularda araştırmalar yapmaya başladı.

Uğur Akkafa kimdir, kaç yaşında ve nereli? Uğur Akkafa evli mi?

Bu alana yoğunlaşarak araştırmalarını derinleştiren Uğur Akkafa, alanla ilgili yazılan kitaplardan bir kısmını okuyarak, aklındaki sorulara cevaplar bulmaya çalıştı. Öğrendiği bilgiler çerçevesinde İslami sohbetlerde bulunan Uğur Akkafa, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yer alan Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneğini kurdu. Akkafa, ayrıca çeşitli televizyon ve radyo kanallarında iftar ile sahur programlarına davet edildi, bu programlarda konuşmalar yaptı.

UĞU AKKAFA KİMDİR?

4 Ekim 1973’te İstanbul’un Üsküdar ilçesinde ailesinin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Uğur Akkafa’nın annesinin ismi Yıldız, babasının adı İsa’dır. İki abisi bulunan Uğur Akkafa’nın abilerinin ismi Ali Selçuk ve Ufuk’tur.

UĞUR AKKAFA EVLİ Mİ?

Ablasının ismi de Leyla olan Uğur Akkafa, Çakmak İlkokulunda okuduktan sonra, ortaokulu Ümraniye Lisesinde okudu. Liseyi ise Ümraniye Endüstri Meslek Lisesinde tamamlayan Uğur Akkafa, 1992’de Nazan Aksu ile evlendi. Nur Dilara, Azra ve Mirza adında üç çocuğu bulunan Uğur Akkafa, ablası Leyla Akkafa’nın 1994’te vefat etmesinin ardından hayatında değişiklik yaptı.

Ablasının vefatından çok etkilendiği için çeşitli sorgulamalara girişen ve dini konularda yoğun araştırmalar yapan Uğur Akkafa, birçok uzmandan dersler aldı ve kendisini ilgilendiği alanda geliştirmeye çalıştı.

Hayatı sorgulayan ve dini konularda araştırmalar yapan Uğur Akkafa, farklı bir hayat yaşamaya başladı. Kafasındaki sorulara mantıki ve ilmi sorulara da araştırdığı dini kaynaklardan cevap bulduğunu belirtti. Hitabet ile ilgili yetenekli olduğunu fark ederek, dini konularda sohbetler vermeye başlayan Uğur Akkafa, insanları bilgilendirdiği sohbetleri devam ettirmek için çevresinde bulunan insanların da desteğiyle İstanbul Ümraniye’de Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği’ni kurdu.

Sonrasında pek çok radyo ve televizyon kanalına çıkan Uğur Akkafa, iftar ve sahur programlarına konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca çeşitli seminerlere de davet edilen Uğur Akkafa, düzenli bir şekilde Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği’nde cuma sohbetleri düzenledi. Seminerlerinde ölüm ve ötesi ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Uğur Akkafa’nın bu konuyu derinlikli bir şekilde ele aldığı belirtiliyor.

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