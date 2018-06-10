Uğur Akkuş, sevgilisi Ebru Şallı'ya 1 milyonluk araç tahsis etti

Ebru Şallı'nın 1 yıldır aşk yaşadığı Uğur Akkuş'un geçen ay, 11 yıllık eşi Gonca Akkuş'tan boşandığı ortaya çıkmıştı. Gonca Akkuş ''Henüz boşanmadık'' dediyse de, Uğur Akkuş mahkeme kağıtlarını basın danışmanı aracılığıyla gazetelere ulaştırdı.

Posta'nın haberine göre; bu ayrılığın ardından rahat bir nefes alan Ebru Şallı önceki gün Nişantaşı'nda market alışverişi yaptı.

İş adamı sevgilisinin kendisine tahsis ettiği, özel şoförlü 1 milyon TL'lik Jaguar'a binerken görüntülendi.

