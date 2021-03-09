Uğur Arslan’ın eşi Seçil Arslan kimdir? Seçil Arslan nereli, kaç yaşında?

Ekranların sevilen isimlerinden olan Uğur Arslan bu sabah Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Programa konuk olduktan sonra izleyiciler tarafından Uğur Arslan’ın eşi Seçil Arslan da merak edildi. Seçil Arslan kimdir? Seçil Arslan nereli, kaç yaşında?

SEÇİL ARSLAN KİMDİR?

Seçil Arslan, bir döneme şiirleri ve Karagümrük şiirinin diziye çevrilmesiyle tanınmaya başlayan Uğur Arslan'ın eşidir. Seçil hanımın hayatına dair pek bir bilgi bulunmamakla beraber eşi Uğur Arslan’la 2002 yılında evlenmiştir. Bir süredir eşi Uğur beyle magazinden uzak bir hayat yaşayan çiftin iki çocuğu vardır.

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

Uğur Arslan 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sakarya Kampüsü Makine Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra İşe girdiği fabrikadan kısa sürede ayrılarak lise yıllarındaki sunuculuk ve spikerlik idealini gerçekleştirmek için Ak Radyo'da program sunuculuğu yapmaya başladı. Bir yıl sonra da Kanal 7 televizyonunda sunuculuk ve sonrasında program yapımcılığına başladı.

Daha çok yazdığı ve seslendirdiği şiirleriyle tanınan Uğur Arslan, Kanal 7'de önceleri Ramazan aylarında yayınlanan, sosyal yardım içerikli Deniz Feneri adlı TV programını sunmaya başladı. Eski sinema oyuncusu İbrahim Uğurlu ile birlikte sunduğu program kısa sürede büyük ilgi görünce 1998 yılında aynı isimde "Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği"ni kurarak Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.