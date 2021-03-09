HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uğur Arslan’ın eşi Seçil Arslan kimdir? Seçil Arslan nereli, kaç yaşında?

Uğur Arslan’ın eşi Seçil Arslan kimdir? Seçil Arslan nereli, kaç yaşında?

09.03.2021 15:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uğur Arslan’ın eşi Seçil Arslan kimdir? Seçil Arslan nereli, kaç yaşında?

Karagümrük Yanıyor şiiri ve bir zamanlar televizyonda yayınlanan Evleneceksen Gel programı ile ekranlarda yer alan sunucu ve şair Uğur Arslan’ın eşi Seçil Arslan da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 48 yaşında olan Uğur Arslan’ın eşi Seçil Arslan nereli, kaç yaşında?

Ekranların sevilen isimlerinden olan Uğur Arslan bu sabah Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Programa konuk olduktan sonra izleyiciler tarafından Uğur Arslan’ın eşi Seçil Arslan da merak edildi. Seçil Arslan kimdir? Seçil Arslan nereli, kaç yaşında?

SEÇİL ARSLAN KİMDİR?

Seçil Arslan, bir döneme şiirleri ve Karagümrük şiirinin diziye çevrilmesiyle tanınmaya başlayan Uğur Arslan'ın eşidir. Seçil hanımın hayatına dair pek bir bilgi bulunmamakla beraber eşi Uğur Arslan’la 2002 yılında evlenmiştir. Bir süredir eşi Uğur beyle magazinden uzak bir hayat yaşayan çiftin iki çocuğu vardır.

uğur arslan

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

Uğur Arslan 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sakarya Kampüsü Makine Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra İşe girdiği fabrikadan kısa sürede ayrılarak lise yıllarındaki sunuculuk ve spikerlik idealini gerçekleştirmek için Ak Radyo'da program sunuculuğu yapmaya başladı. Bir yıl sonra da Kanal 7 televizyonunda sunuculuk ve sonrasında program yapımcılığına başladı.

Daha çok yazdığı ve seslendirdiği şiirleriyle tanınan Uğur Arslan, Kanal 7'de önceleri Ramazan aylarında yayınlanan, sosyal yardım içerikli Deniz Feneri adlı TV programını sunmaya başladı. Eski sinema oyuncusu İbrahim Uğurlu ile birlikte sunduğu program kısa sürede büyük ilgi görünce 1998 yılında aynı isimde "Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği"ni kurarak Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

Bir dönem TGRT'de Yol Hikayeleri isimli programı sundu. Kendi şiirlerini seslendirdiği çeşitli albümler çıkaran Uğur Arslan, FOX kanalının evlendirme programı Su Gibi programını Songül Karlı ile birlikte sunmaya başladı ve 2013 Hazıran'ında bu program da sona erdi.

Yine aynı kanalda bir sonraki sezon Mucize Hayatlar isimli programı sundu. Ancak ilgi görmeyince program yayından kaldırıldı. Bunun üzerine Uğur Arslan FOX TV ile olan anlaşmasını sonlandırdı. 2014 Mart'ında yeniden Kanal 7'de Uğur Arslan'la Umut Var isimli programı sunmaya başladı.

2012 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan 'Benzemez Kimse Sana' adlı programda yarıştı. Daha sonra Seda Sayan ile birlikte Star TV'de yayınlanmakta olan Evleneceksen Gel programında sunuculuk yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
Vakalar artınca alarm verildi: 24 saat yapılacak, çıkışlar yasakVakalar artınca alarm verildi: 24 saat yapılacak, çıkışlar yasak
Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Son Dakika: Kadına yönelik şiddete karşı komisyon için TBMM'ye önerge

Kadına yönelik şiddete karşı komisyon için TBMM'ye önerge

Cihangir İslam CHP’ye katıldı! Cihangir İslam kimdir?

CHP'ye katılan Cihangir İslam kimdir?

Aksaray'da flaş karar: Yasak kalktı, marketlerde indirim 7 güne yayıldı

Yasak kararı kalktı: İndirimler 7 güne yayıldı

Çekmeköy'de iki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İki kardeşin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

MHP’den ‘İbrahim Zarap’ ve ‘Aytu Ç.’ açıklaması: Suç kişiseldir ve sahibini bağlar

MHP’den ‘İbrahim Zarap’ ve ‘Aytu Ç.’ açıklaması

Miraç kandili mesajları | Videolu, resimli kandil mesajları

Miraç kandili mesajları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.