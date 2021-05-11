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Uğur Arslan kimdir? Uğur Arslan kaç yaşında? Uğur Arslan nereli?

11.05.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Karagümrük Yanıyor” şiiri ile tanınan Uğur Arslan, bir zamanlar televizyonda yayınlanan “Evleneceksen Gel” programında sunuculuk da yapıyordu. Hem şair hem de sunucu olan Arslan, üniversiteden sonra hayali olan sunuculuk için adımlar atmaya başlamıştır. Uğur Arslan, ilk olarak Ak Radyo’da program sunuculuğu yapmaya başlamış daha sonra Kanal 7 ekranlarına geçmiştir.

Uğur Arslan kimdir? Uğur Arslan kaç yaşında? Uğur Arslan nereli?

Uğur Arslan, Karagümrük doğumludur. Bir dönem yazdığı ve seslendirdiği “Karagümrük Yanıyor” şiiri, oldukça popüler olmuş ve Uğur Arslan ismiyle özdeşlemiştir. Arslan, 2002 yılında Seçil Arslan ile hayatını birleştirmiştir. Sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldıktan sonra New York Film Akademisi’ne gitmiş ve yönetmenlik eğitimi de almıştır. Peki, Uğur Arslan kimdir?

UĞUR ARSLAN KİMDİR?

Uğur Arslan, 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul’da Karagümrük'de dünyaya geldi. Bir kız kardeşi bulunan Arslan’ın babası işçi, annesi ise ev hanımıdır. İlkokuldan itibaren tiyatro ve sahneye ilgi duymuştur. İlköğrenimini İstanbul Karagümrük “Muallim Naci” İlköğretim Okulu'nda yapmıştır. Lise eğitimini Orta Doğu Koleji'nde tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sakarya Kampüsü Makine Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur.

uğur arslan

Üniversiteden sonra işe girdiği fabrikadan kısa sürede 2 ayda ayrılarak lise yıllarındaki sunuculuk ve spikerlik idealini gerçekleştirmek için Ak Radyo'da program sunuculuğu yapmaya başlamıştır. Bir yıl sonra da Kanal 7 televizyonunda sunuculuk ve sonrasında program yapımcılığına başlamıştır. Bir yıl sunuculuk, spikerlik eğitimini aldıktan sonra Amerika'da New York Film Akademisi'nde yönetmenlik eğitimi görmüştür. 1999 yılında Askerliğini İzmir Narlıdere'de yapmıştır. Uğur Arslan, daha çok yazdığı ve seslendirdiği şiirleriyle tanınmıştır.

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Songül Karlı ile birlikte 'Su Gibi', Seda Sayan ile birlikte ise 'Evleneceksen Gel' programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

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8 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlanan sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun üstlendiği ve jüri üyeleri Erol Evgin, Hande Ataizi ve Seyfi Dursunoğlu olan “Benzemez Kimse Sana” adlı programda; Ümit Erdim, Bay J, Cem Kılıç, Asena Onur Çakmak, Kendi, Ömür Gedik, Pelin Öztekin ile beraber yarışmıştır.

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Uğur Arslan, 2002 yılında Seçil Aslan ile evlenmiş ve bu evlilikten bir oğlu, bir kızı olmuştur.

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Kanal 7 Seda Sayan Songül Karlı
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