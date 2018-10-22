Uğur Böceği ile Kara Kedi çocuklarla buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLAR tarafından ilgiyle takip edilen çizgi film ‘Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi’ Trump AVM’de sahneye çıkacak. 3 gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleşecek sahne şovundan sonra çocuklara iki kahramanın posteri hediye edilecek.
27-28-29 Ekim tarihlerinde Trump AVM sahnesinde çocuklarla buluşacak Uğur Böceği ve Kara Kedi yeni maceralarıyla çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmayı amaçlıyor. Kurulacak özel sahnede gerçekleşecek sahne şovu, her gün 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 saatlerinde toplam dört seans olarak yapılacak.
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