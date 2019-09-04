Uğur Böceği kursiyerlerinde sertifika heyecanı

Mustafakemalpaşa Belediyesi Uğur Böceği Kültür Merkezi’nin geleneksel yıl sonu festivali için geri sayım başladı.

Her yaştan insana ulaşan, meslekî ve teknik eğitimlerden sahne sanatlarına kadar uzanan geniş bir yelpâzede kursiyerlerin sosyal gelişimine 10 yıldır öncülük eden Uğur Böceği Kültür Merkezi, 5 Eylül Perşembe saat 13.30da Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde festival kapılarını açacak. 3 gün boyunca halka renkli anlar yaşatacak olan festivalde merkez kursiyerleri de dönem boyunca ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini sergileyecek.

Teknik Anadolu Lisesinde açılacak sergi ile birlikte ödüllü yarışmalardan konserlere kadar birçok faaliyete ev sahipliği yapacak festivalde bale ve halk oyunları gösterisi de ziyaretçilerle buluşacak.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ürettiğini paylaşanlar için büyük bir aile olan Uğur Böceği Kültür Merkezi’nin bu yıl 2500’e yakın kursiyere meslekî ve kültürel beceriler kazandırdığını söyledi. Mehmet Kanar, “Bugüne kadar binlerce vatandaşımıza bu merkezlerde kurslar vererek sosyal yaşamın içine kattık. Özellikle kadınlarımızın bu kurslara olan ilgisinden memnunuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşamına yeni güzellikler sunduk. Uğur Böceği Kültür Merkezi kursiyerleri yıl boyunca verdiği emeğin meyvesini bu festivalle toplayacak” dedi.



