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Uğur Dündar açıkladı: 'Beştepe-Muharrem İnce' iddiası bana da geldi ama...

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 08:38 | Son Güncelleme

Gazeteci Rahmi Turan'ın, "Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li ismin Muharrem İnce" olduğuınu söylemesinin ardından ortalık karıştı. İnce, iddiaları kesin bir dille yalanlarken; haberin kaynağının kim olduğu merak edilmeye başlandı. Gazeteci Uğur Dündar da aynı iddiaların kendisine de ulaştığını ancak bir belge olmadığı ve taraflarca yalanlandığı için haberi yayınlamadığını açıkladı.

Uğur Dündar açıkladı: 'Beştepe-Muharrem İnce' iddiası bana da geldi ama...

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın, Beştepe'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen ismin CHP'den Muharrem İnce olduğunu açıklamasının ardından, haberin kaynağının kim olduğu konuşulmaya başlandı.

UĞUR DÜNDAR: İDDİALAR GEÇEN HAFTA BANA DA GELDİ

Sözcü yazarı ve gazeteci Uğur Dündar aynı iddianın kendisine de yapıldığını ancak herhangi bir belge sunulmadığı için dikkate almadığını belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Dündar, "Muharrem İnce'nin Saray'a gidip görüştüğü iddiası geçen hafta bana da geldi. Haber kaynağım yüzde yüz doğru diyordu. Ama belge yoktu. Hiç düşünmeden 'Bu haber Uğur Dündar CHP'yi dizayn etmeye mi çalışıyor' yorumuna sebep olur o nedenle girmem' diyerek reddettim." ifadelerine yer verdi.

Kendisine gelen iddialar sonrası Muharrem İnce ile de konuştuğunu belirten Dündar, " Kesin bir dille gitmediğini söyledi. Saray da sert biçimde yalanlıyordu. Böyle bir durumda haberi yapmamakla çok yerinde bir karar aldığıma inandım." dedi.

Dündar'ın paylaştığı mesajlar şöyle;

ugur dundar


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Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar Beştepe muharrem ince rahmi turan Cumhurbaşkanı Erdoğan

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