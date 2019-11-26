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Uğur Dündar adı geçer geçmez Habertürk canlı yayınına bağlandı! Talat Atilla iddialarına böyle cevap verdi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 04:04 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz'ın, 'Uğur Dündar, Talat Atilla'yı koruyor' sözlerinin ardından programa bağlanan gazeteci Uğur Dündar, "Konuyla ilgili ne biliyorsam yazdım. CHP'ye yapılan kumpasın bozulduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Uğur Dündar adı geçer geçmez Habertürk canlı yayınına bağlandı! Talat Atilla iddialarına böyle cevap verdi!

'Beştepe'ye giden CHP'li kim?' tartışması her geçen gün daha da karmaşıkbir boyuta gelmiş durumda. Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programa yurt dışından bağlanan gazeteci Uğur Dündar, aynı programda 'Uğur Dündar, Talat Atilla'yı koruyor' diyen Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a yanıt verdi.

Canlı yayına bağlanan Uğur Dündar şöyle konuştu:

''Günlerdir hayret ediyorum. İlkeli bir duruş sergilemiş, dürüst, şeffaf anlayışla ne biliyorsam kamuoyuyla paylaşmışım. 'Bunun belgesi yok, ben bu işe girmem' demişim. Gazeteci ağabeylerimizin, okullarda hocalarımızın öğrettiğini uygulamışım. Mezardan babam çıksa bana doğru olmayan, belgeleyemediğim şeyi söylerse onu haber yapmam. 'Uğur Dündar şunu koruyor, bunu koruyor' gibi manipülasyonlar doğru değil. Ben kimseye iftira atmam. 'Bu haberi Talat Atilla'ya o götürdü, bu götürdü' diye bir şeye girmem. Ben bunun CHP'ye kumpas olduğunu ilk günden söylemiş insanım. Nedim Şener kardeşim de biliyor gerçekleri, İsmail Saymaz'la da konuştum. Bülent Kuşoğlu'nu töhmet altında bırakacak hiçbir açıklama yapmam. Talat Atilla kendisi seri Tweetler attı. 'Ben bu haberi Uğur Dündar'a, Rahmi Turan'a vermekle yanlış yaptım, kendim kullanmalıydım' dedi. Ayrıca bana dedi ki, 'bunu kullanırsam kaynağım zarar görür'. Talat Atila demiş ki, 'kaynağım CHP'li' demiş. Ben bunun üzerine kalkıp da 'Talat Atilla'nın kaynağı bu' dersem müfteri durumuna düşerim''

Buna karşılık olarak Habertürk yazarı Sevilay Yılman da şöyle konuştu:

''Uğur Abi büyüğümsünüz, saygı duyuyorum. Diyorsunuz ki 'Talat Atilla'ya en yakın CHP'li araştırılsın'. CHP'yi işaret ediyorsunuz. Siz güvenmeyip de belgesini ortaya koyamayan gazetecinin haberini yazmıyorsunuz köşenize, o adamın CHP'den aldım iddiasına inanıyorsunuz? CHP'li araştırın diyorsunuz...''

"BEN CHP GENEL BAŞKANI'NIN YERİNDE OLSAM BUNU ÇIKARIRDIM"

Uğur Dündar konu ile ilgili son olarak, "Bu konuda ne biliyorsam yazdım. Benim bu konuya daha fazla karıştırılmam hakikaten gazetecilik ahlakıyla bağdaştırılacak bir durum değil. Ben CHP'ye yapılan bir kumpasın bozulduğuna inanıyorum. Talat Atilla'ya da bu bilgiyi verenin kulağına CHP'yi karıştırmak isteyen bazı güçler mi? Ben CHP Genel Başkanı'nın yerinde olsam bunu çıkarırdım" ifadelerini kullandı.

Yılman ise Uğur Dündar'ın attığı tweetlere işaret ederek, "CHP'yi kesin kaynak olarak gösteriyor, 'araştırılsın' diyor. Ben de diyorum ki neden Talat Atilla'ya inanılıp da CHP araştırılsın deniyor" ifadelerini kullandı.

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