Uğur Dündar'dan Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Ankara'yı sarsan "Beştepe'ye giden CHP'li" haberinin ilk olarak kendisine geldiğini, ancak doğrulatamadığı için yayımlamadığını duyuran gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulundu.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Halk Tv'de kendisi aleyhinde yayın yapıldığını iddia eden Dündar, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Halk Tv'nin yöneticilerinden kızı Aslı Baykal'a tepki gösterdi.

'Hakkımı helal etmiyorum' diyen Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Yedi yıl boyunca tek kuruş almaksızın, yüksek reytinglerle markalaşmasına katkıda bulunduğum Halk Tv, malum kumpastaki ilkeli duruşumu takdir etmesi gerekirken,aleyhime yayın yaptırdı! Bu nedenle Sn. Deniz Baykal ve Tv'yi yöneten kızı Sn. Aslı Baykal'a hakkımı helâl etmiyorum."





