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Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.12.2018 10:34 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecileri hedef gösterdiğini iddia eden Uğur Dündar "Beni de o 40 gazeteci arasında birinci sıraya yazmış" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı ve Halk Tv programcısı Uğur Dündar, Halk Arenası'nda önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçimlerden sonra 40 gazeteciyi hedef gösterdiğini ifade eden Dündar, "Beni de o 40 gazeteci arasında birinci sıraya yazmış. Bu çok acı bir durum" dedi.

Gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası’nın bu haftaki konukları arasında CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel vardı. Özel, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili MHP’nin Meclis’te sergilediği tavrı eleştirirken, gazeteci Uğur Dündar da MHP lideri Bahçeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

'ÇOK ACI BİR DURUM'

Bahçeli’nin bazı gazetecileri hedef gösterdiğini ifade eden Dündar, “Bugüne kadar ben sayın Devlet Bahçeli aleyhinde bir cümle yazmamışım. Tam tersine uğradığı bir haksızlık nedeniyle çıkıp ekrandan savunmuşum. Fakat seçimlerden sonra sayın Bahçeli, gazetecileri hedef gösterecek tarzda isimlerini ilan etmiş. Beni de o 40 gazeteci arasında birinci sıraya yazmış. Bu çok acı bir durum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar MHP Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
kılıçdaroğlu ne kadar siyasetçi ise sende o kadar gazetecisin
SAYIN DÜNDAR.SEN O DÖNEKLERE FAZLA KULAK ASMA.ONLAR HEP YANAR DÖNER
Bi kurtulsun artik millet sizden kalp malp tetiklemiyomu arada
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