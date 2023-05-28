Uğur Dündar'dan seçimin ardından dikkat çeken Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için asla pişman değilim'

Türkiye ikinci turda kararını verdi. Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın kazanmasının ardından gazeteci Uğur Dündar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Uğur Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Tayyip Erdoğan kazandı.

Kemal Kılıçdaroğlu çok çalıştı, Türkiye'yi barıştırmak için çok gayret sergiledi.

Desteklediğim için asla pişman değilim.

Milletin tercihine saygı duyuyor, kazanan Tayyip Erdoğan'ı da kutluyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti.

Tayyip Erdoğan kazandı.

Kemal Kılıçdaroğlu çok çalıştı, Türkiye'yi barıştırmak için çok gayret sergiledi.

Desteklediğim için asla pişman değilim.

Milletin tercihine saygı duyuyor, kazanan Tayyip Erdoğan'ı da kutluyorum. — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) May 28, 2023



