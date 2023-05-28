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Uğur Dündar'dan seçimin ardından dikkat çeken Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için asla pişman değilim'

28.05.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandı. Erdoğan'ın kazanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan duayen gazeteci Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için pişman olmadığını ifade etti.

Uğur Dündar'dan seçimin ardından dikkat çeken Kılıçdaroğlu paylaşımı! 'Desteklediğim için asla pişman değilim'

Türkiye ikinci turda kararını verdi. Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın kazanmasının ardından gazeteci Uğur Dündar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Uğur Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti. Tayyip Erdoğan kazandı.

Kemal Kılıçdaroğlu çok çalıştı, Türkiye'yi barıştırmak için çok gayret sergiledi.
Desteklediğim için asla pişman değilim.

Milletin tercihine saygı duyuyor, kazanan Tayyip Erdoğan'ı da kutluyorum."


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seçim Uğur Dündar

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