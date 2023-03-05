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Uğur Dündar izin istedi, Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti! Canlı yayına damgasını vuran anlar: Millet İttifakından açıklama gelince...

05.03.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde siyasetin gündeminde art arda yaşanan kritik gelişmelerin getirdiği hareketliliğe Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de katıldı. Dün akşam bir yandan Millet İttifakı ve İYİ Parti çevresinde yaşanan gelişmeler takip edilirken katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalar yapan İnce, Uğur Dündar'ın Millet İttifakı toplantısının bitmesinin ardından 5 liderin yaptığı açıklamaya bağlanılmasına karşı çıktı. Bunun üzerine Dündar, “Haklısınız, bağlanmıyoruz" dedi.

Uğur Dündar izin istedi, Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti! Canlı yayına damgasını vuran anlar: Millet İttifakından açıklama gelince...

Millet İttifakı yoluna İYİ Parti'siz devam ediyor, Muharrem İnce ile Ümit Özdağ'ın ittifak birlikteliği sona erdi... Birbiri ardına yaşanan bu çarpıcı gelişmeler gündemi hareketlendirdi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce canlı yayında rest çekmesiyle bu hareketli gündemde dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

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MİLLET İTTİFAKINDAN KRİTİK AÇIKLAMA

İnce, dün akşam tv100 ekranlarında gazeteci Uğur Dündar ve Mine Özbek'in sorularını yanıtlayıp gündemi değerlendirdi. Aynı saatlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamasının ardından bir araya gelen Millet İttifakının 5 üyesinin toplantısı da takip edildi. Toplantının ardından 5 lider ortak açıklama yayımladı. Açıklamada adayın açıklanması için pazartesi günü işaret edildi.

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DÜNDAR, İZİN İSTEDİ

Açıklamanın yayımlanmasıyla birlikte Uğur Dündar, Muharrem İnce'ye "Millet İttifakı'nın açıklamasına canlı bağlanabilir miyiz?" diye sordu. Geçtiğimiz günlerde bir yıl önce altılı masanın dağılacağını söylediği sözlerle yeniden gündem olan İnce, Dündar'ın bu sorusuna olumsuz yanıt verdi.

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Dündar, “Biraz sonra 5'li masa bir açıklama yapacakmış. Siz izin verirseniz kısa bir süre bağlanabilir miyiz? Çünkü konuğumuz sizsiniz" dedi.

"DAHA ÖNCE TERK ETTİM, BEKLEMEM"

İnce, daha önce bir TV kanalında yayını terk ettiğini hatırlatarak "Burada 5, 10 dakika bekletirseniz beklemem. 1 dakika bağlanırsanız olur" dedi.

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"MERAK ETMEYİN, İZNİNİZ OLMADAN YAPMAYIZ"

Bunun üzerine Dündar, yayın ekibinden 5'li masanın açıklamasının özetini isteyerek "Merak etmeyin. Konuğumuz sizsiniz. Sizin izniniz olmadan, size rağmen bir davranışta bulunmayız" ifadelerini kullandı.

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