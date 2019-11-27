Uğur Dündar: Kısa sürede yargıda hesaplaşacağız

Bir CHP'linin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kendisine de geldiğini ancak, 'Bunun belgesi yok, ben bu işe girmem' diyerek haberi yapmadığını belirten Dündar, tartışmalarla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

"YARGIDA HESAPLAŞACAĞIZ"



Dündar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'CHP'ye yapılan kumpasa akla hayale gelmedik iftiralarla adımızı karıştıranlarla en kısa sürede yargıda hesaplaşacağız.' dedi.

SEVİLAY YILMAN'IN İDDİASINA YANIT VERMİŞTİ



Geçen gün Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz'ın, 'Uğur Dündar, Talat Atilla'yı koruyor' sözlerinin ardından programa bağlanan gazeteci Uğur Dündar, "Konuyla ilgili ne biliyorsam yazdım. CHP'ye yapılan kumpasın bozulduğuna inanıyorum" diye konuşmuştu.