HABER

Uğur Dündar: Kısa sürede yargıda hesaplaşacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 08:18 | Son Güncelleme

Gazeteci Uğur Dündar, CHP'deki 'Beştepe' krizinde adının geçmesiyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

Uğur Dündar: Kısa sürede yargıda hesaplaşacağız

Bir CHP'linin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kendisine de geldiğini ancak, 'Bunun belgesi yok, ben bu işe girmem' diyerek haberi yapmadığını belirten Dündar, tartışmalarla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

"YARGIDA HESAPLAŞACAĞIZ"

Dündar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'CHP'ye yapılan kumpasa akla hayale gelmedik iftiralarla adımızı karıştıranlarla en kısa sürede yargıda hesaplaşacağız.' dedi.

SEVİLAY YILMAN'IN İDDİASINA YANIT VERMİŞTİ

Geçen gün Habertürk yazarı Sevilay Yılmaz'ın, 'Uğur Dündar, Talat Atilla'yı koruyor' sözlerinin ardından programa bağlanan gazeteci Uğur Dündar, "Konuyla ilgili ne biliyorsam yazdım. CHP'ye yapılan kumpasın bozulduğuna inanıyorum" diye konuşmuştu.

Uğur Dündar adı geçer geçmez Habertürk canlı yayınına bağlandı! Talat Atilla iddialarına böyle cevap verdi!Uğur Dündar adı geçer geçmez Habertürk canlı yayınına bağlandı! Talat Atilla iddialarına böyle cevap verdi!
Anahtar Kelimeler:
Uğur Dündar CHP Talat Atilla

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Ambulansa kurşun yağdırdı!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Aslan 90+2'de yıkıldı! Büyük avantaj kaçtı

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! İsim vermeden böyle gönderme yaptı!

Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! İsim vermeden...

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

Ali Babacan canlı yayında AK Parti'den neden ayrıldığını açıkladı!

TBMM'nin gündemi Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesi iddiası!

TBMM'nin gündemi Erdoğan-Muharrem İnce görüşmesi iddiası!

Canlı yayında önemli 'Muharrem İnce' iddiası! 'Sağlam bilgi'

Canlı yayında önemli 'Muharrem İnce' iddiası! 'Sağlam bilgi'

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Ankara'nın Evren ilçesinin ismi değişiyor

Bir ilçenin ismi değişiyor! Teklif Meclis'e sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.