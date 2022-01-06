Uğur Dündar koronavirüse yakalandı

Tüm dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye devam ediyor. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un Türkiye'ye gelmesiyle birlikte vaka sayıları yükseldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gazeteci Uğur Dündar da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamasında koronavirüse yakalandığını duyurdu. Aşılarının tam olduğunu belirten Dündar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Dündar koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:



Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam.

Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler...





