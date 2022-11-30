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Uğur Dündar meşhur 'Bezmenler' kavgasını anlattı: "Telefonu bir kaldırdım Alo abi ben Alaattin Çakıcı! Kaliforniya'dan geliyorlar"

30.11.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Uğur Dündar, Candaş Tolga Işık'ın programında canlı yayında meşhur Bezmenler kavgasından ilginç bir kısmı anlattı. Bezmenler'in kapısına gittikten sonra Alaattin Çakıcı'nın kendisini aradığını doğrulayan Uğur Dündar, "Evet aradı... Bir ara kaldırdım telefonu. Yani koyuyorum zıııır demeden hemen kaldırıyorum. Abi ben Alaattin Çakıcı. Efendim? Abi Kaliforniya'dan 10 arkadaşımızı seni korumak üzere gönderiyorum. Yok kardeşim dedim yapma, ihtiyacım yok." dedi.

Uğur Dündar meşhur 'Bezmenler' kavgasını anlattı: "Telefonu bir kaldırdım Alo abi ben Alaattin Çakıcı! Kaliforniya'dan geliyorlar"

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın tv100 ekranlarında yayınlanan 'Az Önce Konuştum’ programına Uğur Dündar konuk oldu. Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtlayan Uğur Dündar, canlı yayında, yıllar önce yaşanan ve birçok kişinin unutamadığı meşhur Bezmenler kavgasının Alaattin Çakıcı ile ilgili kısmını anlattı.

"BİR SANİYE BİLE SUSMUYOR TELEFONUM"

Candaş Tolga Işık, Bezmenlerin kapısına gittikten sonra akşam otele geldiğinde destek olmak için insanların Uğur Dündar'ı aradığını ve Dündar'ı Alaattin Çakıcı'nın da aradığını söyledi. Bunun ardından Dündar şunları söyledi:

"Evet aradı, Emniyet müdürleri, valiler, hakimler, savcılar, çeşitli bürokratlar, tanımadığım insanlar, iş insanları... Arıyorlar, bir saniye bile susmuyor telefonum. New York'taki otelin odasındaki telefon. Bir saniye bile susmuyor.

Uğur dündar1

"ABİ BEN ALAATTİN ÇAKICI"

"Bir ara kaldırdım telefonu. Yani koyuyorum zıııır demeden hemen kaldırıyorum. Abi ben Alaattin Çakıcı. Efendim? Abi Kaliforniya'dan 10 arkadaşımı seni korumak üzere gönderiyorum. Yok kardeşim dedim yapma, ihtiyacım yok."

Dündar2

"KEŞKE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASAYDI"

Işık'ın "Hala söylemeyecek misiniz sağ kroşeniz mi sol kroşeniz mi daha güçlü diye?" sorması sonrası ise Dündar "Ya keşke öyle bir şey yaşanmasaydı, hakikaten. Ben o çalışanın yerinde olsam derdim ki Bezmen çiftine bir defa Bezmen ailesi çok değerli bir ailedir. Benim haber dolayısıyla muhatap olduğum kişi sadece Halil ve Selma Bezmen'dir. Daha sonra ayrıldılar zaten. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. " ifadelerini kullandı.


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