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Uğur Gülbaharlı'nın ilk solo albümü "Anlatılmamış Hikayeler" müzikseverlerle buluşuyor!

23.10.2020 11:51 | Son Güncelleme:
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Uğur Gülbaharlı'nın ilk solo albümü "Anlatılmamış Hikayeler" müzikseverlerle buluşuyor!

Türkiye'nin önemli piyanistlerinden Uğur Gülbaharlı‘nın “Türk Çağdaş Klasik ve Batı Klasik Müziği” karışımı beste ve aranjmanlarından oluşan “Anlatılmamış Hikayeler” isimli ilk solo albümü, Sertaç Güler‘in prodüktörlüğünde “SG Müzik Yapım” etiketi ile 30 Ekim'de Apple Music ve tüm dijital marketlerde yerini alacak!

Sanatçı yıllar içinde biriktirdiği deneyimlerini, hayallerini ve bestelerini enstrümantal olarak tasarladığı “Anlatılmamış Hikayeler” albümünde bir araya getirdi.

Soundtrack tadında tasarlanmış olan albümde sanatçı, bir konu üzerinden gitmek yerine “Kendi Fikrini Kendin Yarat” düşüncesiyle yarattığı bestelerden ve düzenlemelerden oluşan özel bir albüm çıkarmış ortaya.

Albümün genel armonik temeli “Batı Armoni”sine ait olsa da, parçalar içinde “Makamsal” veya “Modal Melodileri” harmanlandığı, “Çağdaş Klasik Müzik” yapısında farklı coğrafyaların birleştiği güçlü bir albüm olmuş.

Albümde doğu ve batı enstrümanlarının bir arada kullanıldığı, “Diriliş”, “Umutsuz”, “Rüya” gibi eserlerin armonik yapılarının ve güçlü melodilerinin yanında “Synthesizer” gibi dijital tuşlu çalgılarının partisyonları ve çalımları, bu karışımda dinleyicileri farklı dünyalara götürecektir.

“Ney, Mey, Kemençe, Kanun” gibi etnik sazlarının elektronik alt yapı üstüne harmanlandığı albümde “Etnik Kaotik” isimli şarkı oldukça dikkat çekiyor. Elektronik müzik severler şimdiden playlist’lerine şarkıyı ekleyebilirler.

Albümde “Pastoral, Prelude, Siluet” isimli solo piyano eserlerinin yanı sıra “Sonbahar” isimli ikili performansların da olduğu müthiş melodiler hakim. Sabah uyandığınızda, kahvenizi yudumlarken piyano resitallerini dinleyebileceğiniz çok özel klasik müzik türünde şarkılar albümde bulunmaktadır.

Senfonik orkestra için yazdığı “Savaşa Çeyrek Var” ve “Pastoral” isimli eserler yarattığı hayal dünyası ve aranjmanı ile albüme ayrı bir renk katmaktadır.

Kısacası yaşanmışlıkların, yaratıcılığın, arkadaşlıkların ve özverinin oldukça yüksek olduğu çok özel bir albüm yaratılmış.

03-Ugur Gulhabarli

ŞİMDİDEN MÜZİK KÜTÜPHANENİZE EKLEMEYİ UNUTMAYIN!

Apple ve iTunes’tan albümü dinlemek ve listenize eklemek için buraya tıklayın

Spotify’dan albümü dinlemek ve listenize eklemek için buraya tıklayın

ALBÜME KATKIDA BULUNAN MÜZİSYENLER

Piyano - Synthesizer: Uğur GÜLBAHARLI
Yaylı Tanbur, Vokal: Özer ÖZEL
Klasik Kemençe: Aslıhan Eruzun ÖZEL
Ney:  Tolga ÜNALDI
Keman: Balkan TÜYSÜZ
Kanun: Esra BERKMAN
Mey: Turgay ÖZDEMİR
Trompet: Barış OKTAY
Klarinet: Övgü ÖZPARLAK
Bas Gitar: Uğur ÖKTEM
Vurmalı Çalgılar: Sait ARAT, Tolga ÜNALDI
Davul Programlama: Ete KURTTEKİN & Uğur GÜLBAHARLI

“Albümdeki tüm müzik ve düzenlemeler Uğur GÜLBAHARLI’ya aittir.

ŞİRKET

Yapım: SG Müzik Yapım (SG Productions)
Prodüktör: Sertaç GÜLER

MÜZİK PRODÜKSİYON

Kayıt Stüdyosu: SG Audio Studio
Kayıt: Sertaç GÜLER, Nurkan RENDA (Prelude Piano, Siluet Piano, Pastoral Piano)
Miks: Sertaç Güler
(1. Diriliş, 2. Etnik Kaotik,  6. Rüya, 7. Savaşa Çeyrek Var, 9. Sonbahar, 10. Umutsuz)
Miks: Uğur ÖKTEM
(3. Pastoral, 4. Pastoral Piyano Versiyon, 5. Prelude, 8. Siluet)
Mastering: Ete KURTTEKİN

GÖRSEL MEDYA

Fotoğraf Çekimleri: Aslıhan AVCI
Kapak Tasarımı: Aysu DÖNMEZ GÜLBAHARLI

BİYOGRAFİ

Uğur Gülbaharlı, 8 Eylül 1967'de İzmir'de doğdu. Gençlik yıllarında spora ilgi duyarak Altay Spor Kulübü’nde futbol oynadı. Spor, hayatının büyük bir alanını kaplamasına ve geleceğini sporcu olarak sürdürmeyi düşünmesine rağmen, abisi Ömer Gülbaharlı'nın onda gördüğü müzik yeteneği üzerine, 18 yaşındayken piyano ile tanıştı. Müzik eğitimine 1987 yılında,
9 Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji Bölümü'nde başladı. 3 yıl devam eden eğitiminin ardından piyano ve kompozisyon alanlarına yöneldi. Tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Bestecilik ve Orkestra Şefliği branşına girdi. Burada müzik tarihimizde çok önemli yeri olan, Türk Beşlileri’nden Necil Kazım Akses ve çok değerli eğitimciler ile çalıştı. Ardından Ankara'da sahne kariyerine ağırlık verdi. Fender Blenders grubu ile süren grup çalışmaları, üniversiteyi bölüm ve fakülte birincisi olarak başarıyla tamamlamasından birkaç yıl sonra sona erdi ve 2000 yılında İstanbul'da Özlem Tekin ile konser ve albüm çalışmalarıyla devam etti. Rock müzik alanında yakaladığı başarılarla dinleyicisini geliştiren Uğur Gülbaharlı, klavyesi aracılığıyla içinde hissettiği müziği aynı samimiyet ve saflıkla müzikseverlere ileterek, pek çok önemli sanatçıyla ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Çeşitli mekanlarda ve konserlerde birçok Türk ve yabancı müzisyenle çalma imkânı bulan sanatçı, Özlem Tekin, Feridun Düzağaç, Candan Erçetin, Teoman, Demir Demirkan, Hande Yener, Ete Kurttekin, Özge Fışkın ve Serhat Kılıç gibi isimlerle klavyeci ve aranjör olarak çalıştı.

2013 yılında “Absence” adlı “Pink Floyd Tribute” grubunu kurdu ve grubuyla 2019 yılına kadar Türkiye’nin pek çok şehrinde, önemli festival ve etkinliklerde konserler verdi. Yanısıra Ozz, Eskici, Circus, Repertuar Köpekleri, Goygoy ve Galactica gibi gruplarla müzik yaparak geniş kitlelere ulaştı. Konser ve canlı müzik projelerini eğitim alanından koparmayarak, 2000 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi oldu ve eğitmenlik hayatı “Anabilim Dalı Başkanı” olarak devam etmektedir. Ayrıca besteci yönüyle başarılar kazanan sanatçı, çeşitli formlarda orkestra ve piyano eserleri, keyboard ve piyano için çok sayıda eserler bestelemiştir. Müziğinde denge, berraklık ve duygusal yoğunluk yaratmaya önem veren sanatçının bestelerinde; ifade gücü, yüksek teknik ve tema bolluğu görülür.

Evli ve bir çocuk babası olan Uğur Gülbaharlı, eğitmenlik ve konser performanslarının yanısıra, 2012 - 2013 yıllarında, enstrümantal müzik bestelerinden oluşan Anlatılmamış Hikayeler / Untold Stories albümünün kayıtlarına başladı. Prodüktörlüğünü Sertaç Güler’in yaptığı albümde, Gülbaharlı'ya birçok değerli akademik enstrümanist sanatçılar eşlik ettiler.

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