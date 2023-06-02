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Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç yaşında? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay aslen nereli, evli mi?

02.06.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur İbrahim Altay'ın kim olduğu hakkında araştırmalar hız kazandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı. İşte hakkında tüm merak edilenler...

Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç yaşında? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay aslen nereli, evli mi?

Uğur İbrahim Altay hakkında araştırmalar hız kazandı. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç yaşında? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay aslen nereli, evli mi? İşte tüm detaylar...

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK ‘ta vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

Uğur İbrahim Altay 2

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

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