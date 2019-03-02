Uğur Işılak, Gümüşhane'de konser verdi.

Gümüşhane Belediyesince Aydın Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen konserde sanatçı Işılak, sevenleriyle buluştu.

Konserde seslendirdiği şarkılarla katılımcılara güzel anlar yaşatan Işılak, geçen ay yaşamını yitiren ve "Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin'i de andı.

Işılak, Şirin'in anısına "Yalan dünya" adlı eseri seslendirdi.

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, konser öncesinde sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Çimen, konsere katılanlar tarafından açılan "Dik dur eğilme, bozkurtlar seninle" pankartı üzerine "Rabia" ve "bozkurt" işareti yaparak salondakileri selamladı.

Çimen, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Konsere AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ile AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse de katıldı.

