Uğur Işılak Gümüşhane’de konser verdi

Ünlü sanatçı Uğur Işılak, Gümüşhane Belediyesi tarafından düzenlenen konser programında sevilen parçalarını seslendirdi. Aydın Doğan Spor Salonunda düzenlenen programda sahne alan Işılak, geçtiğimiz haftalarda vefat eden Ozan Arif’i de rahmetle anarak ‘Yalan dünya’ adlı eseri seslendirdi. Konser sırasında yaptığı konuşmada “vefa” kavramına vurgu yaparak yabancı dillerde doğrudan bir karşılığı olmayan bu kelimenin Türkçe’de onlarca anlam ifade ettiğini kaydeden Işılak, “Sizin burada olmanız benim için çok kıymetli. Vefa kavramını hepimiz biliyoruz. Vefa kavramının karşılığı İngilizce, Almanca ve diğer dillerde yoktur. Biz vefa kavramının içine onlarca kelime koymuşuz. Bazı yerlerde vefası olmayanın imanı da olmaz derler. Atalarımız imanla vefayı özdeşleştirmiş. Sanatta da bir vefa var. Ben 35 yıllık sahne hayatımda bu hassasiyete ciddi manada riayet edenlerden birisiyim. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz büyük ozan, büyük kalem, büyük söz Ozan Arif’i evvela yad edeceğiz. Allah nur içinde yatırsın” şeklinde konuştu.

“Dik dur eğilme, bozkurtlar seninle”

Gümüşhaneli müzik öğretmenlerinden oluşan Grup Canca’nın da sahne aldığı programda salonu dolduran vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Ercan Çimen ise konuşmasını salonda bulunan bir grup genç tarafından açılan “Dik dur eğilme, bozkurtlar seninle” pankartı ve sloganları ile AK Parti Gençlik Kolları tarafından “AK Gençlik seninle gurur duyuyor” sloganlarının ardından kesti. Gençlere teşekkür eden Başkan Çimen, bir eliyle bozkurt, diğer eliyle rabia işareti yaparak sloganlara karşılık verdi ve salonu bu şekilde selamladı.

Konuşmasında Türkiye’de AK Parti tarafından ilk açıklanan Belediye Başkan adaylarından birisi olduğunu hatırlatan Başkan Çimen, 2009 yılında Belediye Başkan adayı olduğunu fakat az bir farkla seçimi kaybettiğini, yılmadan şehrinde yaşayıp çalışarak 2014 seçimlerinde ezici bir çoğunlukla Belediye Başkanı olduğunu anımsattı.

“Gümüşhanevi Hazretlerinin topraklarındaki insanlara hizmet etme şerefine nail oldum”

Konuşmasında “Allah’a şükürler olsun ki bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm, bu şehirde ticaret yaptım ve bu şehirdeki insanlara hizmet ediyorum” ifadelerini kullanan Başkan Çimen, “Bundan daha güzel bir şey yok. Dünyanın en şanslı insanı kimdir deseler kendimi görürüm. Çünkü Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin topraklarındaki insanlara hizmet etme şerefine nail oldum. Benim için bu şehrin Belediye Başkanlığı bir şeref madalyasıdır, bir onurdur” dedi.