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Uğur Işılak ve Serdar Tuncer’in Londra'daki etkinliğine "şikayet" iptali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

Şair Serdar Tuncer: - "Bugün yapılacak konserimiz bazı grupların şikayet ve tehdidi nedeniyle Hackney Empire tarafından iptal edildi"

LONDRA (AA) - İngiltere’nin başkenti Londra'da sanatçı Uğur Işılak ve şair Serdar Tuncer’in sahneye çıkacağı "Şiir, Türkü, Türkiye" etkinliği bazı grupların şikayeti üzerine iptal edildi.

Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugünkü konserin bazı grupların şikayet ve tehdidi nedeniyle Hackney Empire tarafından iptal edildiğini belirterek, "Ey Londra, sevsinler sizin demokrasi ve özgürlük anlayışınızı." ifadesini kullandı.

Konser Salonu Hackney Empire’dan yapılan açıklamada ise "dengeli ve açık diyaloğa inandıkları" ve "platformun toplulukları incitmesine ve endişelendirmesine bilerek izin veremeyecekleri" kaydedildi.

Organizatörler, gün içinde konser salonu yetkilileriyle görüşeceklerini ve kararın yanlışlığını dile getireceklerini söyledi.

İptal edilen etkinlik Londra'da yerel saatle 19.00'da yapılacaktı.

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