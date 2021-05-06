Uğur Mumcu cinayetinde çarpıcı gelişmeler

İhbarı araştıran Emniyet ise raporunda Demir’in adresini “Avustralya” olarak yazdı.Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu cinayetinin kırmızı bültenle aranan firari sanığı Oğuz Demir’le ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ankara Valiliği’ne ihbarda bulunan bir kişi, "Oğuz Demir adlı şahsın İran’a kaçtığını, sonradan kimlik değiştirerek Türkiye’ye tekrar geri döndüğünü duydum Eren Demir adlı arkadaştan" iddiasında bulundu. İfadesi alınan ve Oğuz Demir’in üvey kuzeni olduğunu belirten gazeteci Eren Demir, "Yolda görsem tanımam. Bilgi edinsem ilk ihbar edecek kişiyim" dedi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın sisteminde sorgulama yapan emniyetin, buna ilişkin raporunda Oğuz Demir’in adresi olarak "Avustralya" yazması dikkat çekti. Uğur Mumcu cinayetinin arkasındaki örgüt olan yasadışı silahlı Tevhid Selam Kudüs Ordusu’na üye olmaktan yargılanan Hasan Kılıç’ın avukatı Ahmet Kılıç da DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Mumcu suikastından sonra MİT Müsteşarı tarafından 2 Şubat 1993 tarihli yazıyla Başbakanlık Makamı’na suikastın İsrail Gizli Servisi MOSSAD ajanları tarafından işlendiğini belirten çok gizli yazı gönderildiğini" öne sürdü.

‘Oğuz Demir Türkiye’ye geri döndü’ ihbarı 24 Ocak 1993 tarihinde öldürülen Uğur Mumcu'nun evinin önündeki aracına bombayı koyan Cihan kod adlı Oğuz Demir, o tarihten bu yana firari olmasına karşın bir türlü yakalanamadı. Kırmızı bültenle aranan Oğuz Demir ile ilgili Ankara Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne 7 Ocak 2021 tarihinde bir ihbar maili geldi. "Uğur Mumcu Suikastı" başlıklı ihbar içeriğinde, şunlar yazdı: "Uğur Mumcu suikastı faillerinden biri olan Oğuz Demir adlı şahsın İran’a kaçtığını, sonradan kimlik değiştirerek ülkemize tekrar geri döndüğünü duydum Eren Demir adlı arkadaştan. Doğan Burda Dergi Grubunda Dijital İçerik Direktörü olarak çalışmaktadır. Eren Demir, Uğur Mumcu suikastı faillerinden biri olan Oğuz Demir’in kuzenidir. Oğuz Demir’in nerede olduğunu Eren Demir biliyor. Umarım Mumcu ailesinin uzun yıllardır devam etmekte olan acısına son verir. Eren Demir akrabasının yerini söyler. Eren Demir iyi bir insandır. Terörle suçla işi de olmaz. Umarım vicdanlı şekilde gerçeği anlatır ve Oğuz Demir’in yerini söyler ve onu yargıya teslim eder şeklinde beyanlarda bulunulduğu anlaşılmıştır."

Konu hemen nöbetçi Ankara Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcısına iletildi. Cumhuriyet Savcısı, 12 Ocak'ta polise "İhbar metni içeriğinde ismi geçen Eren Demir isimli şahsa İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ulaşılarak konu hakkında bilgi almasının yapılması" talimatı verdi. ‘Yolda görsem tanımam’ Savcının talimatı üzerine Eren Demir, 20 Ocak’ta İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrılarak bilgisine başvuruldu. Oğuz Demir’in üvey amcası Adem Demir’in oğlu olduğunu belirten Eren Demir, "Ben üvey amcam Adem Demir ve oğlu Oğuz Demir’i henüz ilk okula dahi başlamamışken, Oğuz Demir evlenirken düğününde bulunmuştum. Bu onu ilk ve son görüşüm olmuştu. Kendileriyle aile yakınlığımız da yoktur. Ailelerimiz de kendi aralarında görüşmez. Oğuz Demir’i şuan yolda dahi görsem tanımam" dedi. ‘Bilgi edinirsem ilk ihbar edecek kişi benim’ Eren Demir, üvey kuzeni Oğuz Demir’in Uğur Mumcu suikastına karıştığını haberlerden öğrendiğini ifade ederek, şunları anlattı: "Biz ailecek Uğur Mumcu’yu çok severdik. Haberlerden bu bilgiyi öğrendikten sonra da çevremde bulunan birkaç arkadaşıma Oğuz Demir’in üvey kuzenim olduğu yönünde sitem dolu sözlerim olmuş olabilir. Zaten Oğuz Demir’in benim üvey kuzenim olduğunu bilen kişiler de çok az sayıdadır. Çünkü Oğuz Demir’in üvey de olsa kuzenim olması beni fazlasıyla utandırmaktadır. Bu sebeple çok fazla bahsi açıp anlattığım bir olay değildir. Oğuz Demir hakkında bir bilgi edinirsem ilk ihbar edecek kişi benim. Bu kişi benim yaşantımın hiçbir yerinde olmayan hiçbir duygusal bağım olmayan birisidir. Yaşamım boyunca henüz 5-6 yaşlarında çocukken sadece bir defa görüp unuttuğum kişidir."

‘İhbarcıdan şikâyetçiyim’ Eren Demir, bu ihbarı yapan kişinin araştırılmasını isteyerek, "Çünkü bu ihbar tamamen kötü niyetle yapılmış bir ihbardır. Bu ihbarı gerçekleştiren kişilerden davacı ve şikâyetçiyim" dedi. Emniyet, aldığı ifadeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık da ihbarı ve belgeleri Oğuz Demir’in yargılamasını yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 5 Mayıs’taki duruşma, Covid19 tedbirleri kapsamında ertelendi. Emniyet'ten sorgulama Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Oğuz Demir ile ilgili Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın bilgi havuzunda sorgulama yapı. "FETÖ/PDY havuzu"nda yapılan sorgulamada Demir ile ilgili Bank Asya, Bylock, Kanun Hükmünde Kararname’yle ihraç listelerinde herhangi bir kayda ulaşılamadığı notu düşüldü. Adres, ‘Avustralya' Ancak en dikkat çeken sonuç ise adresiyle ilgili oldu. Terörle Mücadele Bilgi Sistemi (TEMBİS) Sorgulama Raporu’da yer alan bilgiye göre, "Açık kimlik ve adres kayıt sistemi bilgileri" sorgulamasında Oğuz Demir’in adresi "Avustralya" yazıldı.