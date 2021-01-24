Uğur Mumcu Ölümünün 28. Yılında Anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde salgın koşullarında anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li bazı milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.

24 Ocak 1993’te, Ankara’daki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu için anma töreni düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anma töreni öncesinde Uğur Mumcu’nun evini ziyaret ederek, Güldal Mumcu, çocukları Özge ve Özgür Mumcu ile bir süre görüştü. Görüşmeden sonra Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce evin önündeki parkta bulunan Faili Meçhuller Anıtı’na geçti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Güldal Mumcu daha sonra Uğur Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundular.

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “O halktan birisiydi, bir Kuvayı Milliyeci’ydi. Araştırmacı-gazeteciliği ondan öğrendik. Karanlıklara ışık tutan birisiydi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını, faillerin yakalanacağını, asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. 28 yıl geçti asıl failler hala karanlıkta. Ona bir borcumuz var. Biz onu unutmayacağız. O bizim yüreğimizde, kalbimizde. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu’yu hiç unutmayacaktır” dedi.

