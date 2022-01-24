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Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı! "Unutulmayacak"

24.01.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında bombalı suikasta uğradığı Ankara'daki evinin önünde karanfillerle anıldı. Anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu'nun ölümünün üzerinden 29 yıl geçtiğini hatırlatarak, "O unutulmadı, unutulmayacak" dedi.

Uğur Mumcu, ölümünün 29'uncu yılında anıldı! "Unutulmayacak"

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 29'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

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Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı'nda toplandı. Vatandaşlar, Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı. Mumcu'yu sevenler yazdıkları şiirleri ve onun fotoğrafları ile eski çok sayıda gazetecinin fotoğrafını da anıta bıraktı. Daha sonra Mumcu için saygı duruşunda bulunuldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen ve CHP milletvekilleri ve üyelerinden oluşan heyet de Mumcu’nun ailesini evinde ziyaretti. 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti Faili Meçhuller Anıtı'na karanfil bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

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KILIÇDAROĞLU: HİÇ KİMSE UĞUR MUMCU'YU UNUTMASIN

Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu'nun ölümünün üzerinden 29 yıl geçtiğini hatırlatarak, "O unutulmadı, unutulmayacak. Medya dünyasının önemli bir temsilcisiydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Bir olay olduğu zaman bütün ayrıntılarıyla kamuoyunu bilgilendirme konusunda bir gazetecinin nasıl çaba göstermesi gerektiğini ondan öğrendik. Ama onu katlettiler. Acısı hala yüreğimizde. Acısı dinmedi, dinmeyecek. Onun önderliğinde, onun yol göstericiliğinde bütün medya dünyasının ortak çaba harcaması benim en büyük arzumdur. Eğer biz olayların ayrıntılarını öğrenebilirsek, kamuoyuna bütün bu ayrıntıları bir şekliyle aksettirebilirsek gazeteci olarak görevimizi yapmış oluruz. Gerçekleri yazmanın zor olduğunu biliyorum. Hele bugünkü koşullarda gerçekleri yazmak son derece zor. Zor olduğunu, baskıların olduğunu biliyorum. Ama hiç kimse Uğur Mumcu’yu unutmasın. Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o. O yiğidi her zaman her yerde her ortamda saygıyla anacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

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Mansur Yavaş Uğur Mumcu Kemal Kılıçdaroğlu
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