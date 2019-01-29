HABER

"Uğur Mumcu terörün her türlüsüne savaş açtı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 06:37 | Son Güncelleme

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör: - "Uğur Mumcu yaşamı boyunca Türk aydınlanmasının önündeki engelleri yıkmak için çalıştı, tam bağımsız Türkiye için çaba gösterdi ve emperyalizme karşı çıktı"

ESKİŞEHİR (AA) - Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör ve beraberindekiler, bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun aracının sergilendiği parkı ziyaret etti.

Güngör, Eskişehir'deki Uğur Mumcu Parkı'nda yaptığı açıklamada, gazeteci yazar Mumcu'nun, 24 Ocak 1993'te karlı bir Ankara sabahında aracına konulan bombanın patlaması sonucu haince katledildiğini söyledi.

O gün siyasilerinin, katil ya da katillerin bulunması için namus sözü verdiğini belirten Güngör, şunları dile getirdi:

"Aradan 26 yıl geçti ama aydınlanmamış bir cinayet olarak kaldı Uğur Mumcu suikasti. Aynen Çetin Emeç, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok gibi. Uğur Mumcu yaşamı boyunca Türk aydınlanmasının önündeki engelleri yıkmak için çalıştı, tam bağımsız Türkiye için çaba gösterdi ve emperyalizme karşı çıktı. Aynı zamanda devletin itibarını düşünmek yerine düşüren politikacılarla da mücadele etti. Emekten yanaydı, barışı savundu ve terörün her türlüsüne savaş açtı.

Bugün 26'ncısı düzenlenen Adalet ve Demokrasi Haftası etkinliğinde Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde Uğur Mumcu Parkı'nda bulunmaktayız. Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı aracın sergilendiği bu anıt, bir ibret vesikası olarak gelecek nesillere aktarılacaktır."

Grup üyeleri açıklamanın ardından aracın bulunduğu yere çelenk bıraktı.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Kariyer Merkezi, 687 aileye umut olduKariyer Merkezi, 687 aileye umut oldu
Ayakkabı boyacıları zamana direniyorAyakkabı boyacıları zamana direniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

Gece yarısı korku dolu anlar! Polis ekipleri alarma geçti!

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

AYM Başkanlığına Zühtü Arslan'ın yeniden seçilmesi Resmi Gazete'de

Ameliyatın ardından odasında dinleniyordu! Doktor ölü bulundu

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.