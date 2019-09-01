Uğur öğretmen, hayatını, evinde beslediği 500 kuşa adadı

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kuşlara olan tutkusuyla tanınan beden eğitimi öğretmeni Uğur Uzun (49), 500'e yakın kuşu için evini dahi değiştirdi. Uzun, evinin balkonunda beslediği renkli tüyleriyle dikkat çeken gökkuşağı ispinoz kuşları ile güzellik yarışmalarından sayısız ödül kazandı.

Bursa’da yaşayan Uğur Uzun, çocukluk yıllarında kuşlara ilgi duymaya başladı. 9 yaşından itibaren evinde kuş beslemeye başlayan Uzun, yıllar geçtikçe bu sayıyı arttırdı. Aynı zamanda bir lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan Uzun, öğrencileri tarafından 'kuş hayranı öğretmen' olarak biliniyor. Evindeki kuşlarının daha rahat yaşaması için eski evini satarak yeni bir ev alan Uzun, bu evin üst katını gökkuşağı ispinozlarına ayırdı. Yaklaşık 500 gökkuşağı ispinozunu evinde besleyen Uzun, bu kuşlarla güzellik yarışmalarından sayısız ödül aldı.

'BU KUŞLARDA DÜNYADAKİ HER RENK VAR'

Gökkuşağı İspinozunun özelliğinin çok renkli olması olduğunu belirten Uğur Uzun, "Renkler beni her zaman büyülemiştir. Bu kuşlarda da dünyadaki bütün renkler var. Bu benim çok ilgimi çektiği için 7 yıldır bu kuşları besliyorum. Daha önceden de bu sevdan vardı. Önceden güvercinlerim vardı. Daha sonra muhabbet kuşu beslemeye başladım. 2012 yılında ilk bu kuşları gördüğümde bu kuşu muhakkak beslemem gerekiyor diye düşündüm. O zamanlar 2 kuş aldım. Daha sonra kuşlarıma böyle bir yer yaptım" dedi.