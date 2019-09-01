HABER

Uğur öğretmen, hayatını, evinde beslediği 500 kuşa adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

BURSA'da, kuşlara olan tutkusuyla tanınan beden eğitimi öğretmeni Uğur Uzun (49), 500'e yakın kuşu için evini dahi değiştirdi.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kuşlara olan tutkusuyla tanınan beden eğitimi öğretmeni Uğur Uzun (49), 500'e yakın kuşu için evini dahi değiştirdi. Uzun, evinin balkonunda beslediği renkli tüyleriyle dikkat çeken gökkuşağı ispinoz kuşları ile güzellik yarışmalarından sayısız ödül kazandı.

Bursa’da yaşayan Uğur Uzun, çocukluk yıllarında kuşlara ilgi duymaya başladı. 9 yaşından itibaren evinde kuş beslemeye başlayan Uzun, yıllar geçtikçe bu sayıyı arttırdı. Aynı zamanda bir lisede beden eğitimi öğretmenliği yapan Uzun, öğrencileri tarafından 'kuş hayranı öğretmen' olarak biliniyor. Evindeki kuşlarının daha rahat yaşaması için eski evini satarak yeni bir ev alan Uzun, bu evin üst katını gökkuşağı ispinozlarına ayırdı. Yaklaşık 500 gökkuşağı ispinozunu evinde besleyen Uzun, bu kuşlarla güzellik yarışmalarından sayısız ödül aldı.

'BU KUŞLARDA DÜNYADAKİ HER RENK VAR'

Gökkuşağı İspinozunun özelliğinin çok renkli olması olduğunu belirten Uğur Uzun, "Renkler beni her zaman büyülemiştir. Bu kuşlarda da dünyadaki bütün renkler var. Bu benim çok ilgimi çektiği için 7 yıldır bu kuşları besliyorum. Daha önceden de bu sevdan vardı. Önceden güvercinlerim vardı. Daha sonra muhabbet kuşu beslemeye başladım. 2012 yılında ilk bu kuşları gördüğümde bu kuşu muhakkak beslemem gerekiyor diye düşündüm. O zamanlar 2 kuş aldım. Daha sonra kuşlarıma böyle bir yer yaptım" dedi.

KUŞLAR İÇİN HER SABAH SAAT 5’TE UYANIYOR

Kuş sevgisinin tarif edilemez olduğunu söyleyen Uzun, "Annem çocukken 'Kuşları seven bir eş nasip et' diyerek dua edermiş. Benim eşim de kuşları çok seviyor. Her sabah kalkıp kuşlarla ilgilenir. Sabah çok erken saatlerde kalkmayan kişi kuş bakamaz. Ben sabah 5'te kalkıyorum. Vücut alışkanlık yaptı. Zevkle mutlu bir şekilde 5'te kalkıyorum. Saat 8'e kadar yemini ve suyunu veriyorum. Daha sonra eşim ve oğlumla evden çıkıp işe gidiyorum" dedi.

KUŞLARLA KONUŞUP ONLARI EVLENDİRİYOR

Sabah kalktığımda ilk olarak kuşlarıyla konuştuğunu dile getiren Uzun, "Bu yıl 450 üzerinde yavru aldım. Bunların içerisinden çok beğendim renk ve vasıf olarak çok beğendim kuşlar oluyor. Onlara da belli isimler takıyorum. Örneğin Cabbar diyorum. Ali, Ayşe ismini takıyorum. O kuşları devamlı takip ediyorum. Salma ortamında renklendikten sonra birbirlerine kur yapmaya başlıyorlar. Birbirlerine yakışan dişi erkek olduğu zaman onları evlendiriyorum" dedi.

'YARIŞMALARDA KENDİMLE YARIŞIYORUM'

Birkaç yıldır yarışmalara katıldığını belirten Uzun, "Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Yardımlaşma Derneği'ne üye oldum. Dernek üyeleri yarışmalara katılmamı söylediler. Kuşlarıma federasyon bileziğini takıyorum. Geçtiğimiz yıl 6 yarışma vardı. Bu yıl 5 yarışma var. Geçen yıl bu kuşlarla Türkiye ikincisi oldum. Toplam 6 bin 600 kuş yarışıyordu. Her biri kendi arasında yarıştı. Bende geçen yılki 6 yarışmaya 99 kuşla katıldım. Bunun sonucunda ikincilik geldi. Ben kendimle yarışıyorum. Bu sene çitayı biraz daha yükseğe çıkarmaya çalışacağım" dedi.

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "İlçe emri uygulaması güzel"Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "İlçe emri uygulaması güzel"
Bakan Gül: 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın temel ajandasıBakan Gül: 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın temel ajandası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'de kamyon eve daldı! Ölü ve yaralılar var

Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Gümüşhane’de hayvan üreticilerine dolandırıcı şoku! Sırra kadem bastı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem bastı

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da dehşet! Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.