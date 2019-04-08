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Uğur Okulları iklim değişikliğine 1 saatliğine ‘dur’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:16 | Son Güncelleme

UĞUR Okulları'nda, iklim değişikliği ve dünyadaki çevre sorunlarını tersine çevirmenin ortak bilinç ile mümkün olabileceği fikrinden yola çıkarak ‘Dünya Saati’ uygulaması kapsamında ışıklar bir saat kapatıldı.

Uğur Okulları iklim değişikliğine 1 saatliğine ‘dur’ dedi

İSTANBUL, (DHA) - UĞUR Okulları'nda, iklim değişikliği ve dünyadaki çevre sorunlarını tersine çevirmenin ortak bilinç ile mümkün olabileceği fikrinden yola çıkarak ‘Dünya Saati’ uygulaması kapsamında ışıklar bir saat kapatıldı.

World Wildlife Fund - Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007'den bu yana tüm dünyada gerçekleştirilen ‘Dünya Saati’ etkinliği kapsamında, Uğur Okullarının 44 ildeki 137 okulu bu hareketin bir parçası oldu. Bu yıl 'Doğa ve İnsan İçin Yeni Bir Başlangıç' teması ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, tüm okullarda ışıklar 6 Nisan günü bir saatliğine gelecek için kapatıldı.

Herkesin doğa için sorumlulukları olduğunu söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Bu yıl WWF tarafından tüm dünyada gerçekleştirilen Dünya Saati hareketinin bir parçası olduk. Öğrencilerimize okullarımızda kazandırmayı amaçladığımız çevre bilincini, global bir hareketin parçası olarak destekledik. Daha iyi bir dünya için sürdürülebilir politikalarla okullarımızda uyguladığımız birçok yenilikçi çalışmamız bulunuyor. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için hepimizin sorumluluklarını yerine getirmesi önemli” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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