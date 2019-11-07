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Uğur Okulları web sitesine ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:03 | Son Güncelleme

/ (Kurumsal Haberler)- Uğur Okulları, bu yıl yenilediği web sitesi ile Altın Örümcek Ödülleri’nde ‘Halkın Favorisi’ ödülüne layık görüldü.

Uğur Okulları web sitesine ödül

İSTANBUL, (DHA)/ (Kurumsal Haberler)- Uğur Okulları, bu yıl yenilediği web sitesi ile Altın Örümcek Ödülleri’nde ‘Halkın Favorisi’ ödülüne layık görüldü.

Web ve internet teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi amacıyla düzenlenen geleneksel Altın Örümcek Ödülleri, bu yıl 17’nci kez sahiplerini buldu. DorukNet tarafından gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödülleri’nde bu yıl 28 kategoride toplam bin 469 proje yarıştı. Jüri değerlendirmeleri sonucu finale kalan 245 proje arasından kazananların açıklandığı ve 200 bini aşkın oyla belirlenen ‘Halkın Favorileri’ ödüllerinin de takdim edildiği ödül töreni, dün Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Web ve internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında uzman ve tecrübeli jüri üyeleri tarafından her sene belirlenen başarılı projelerin ödül aldığı Altın Örümcek’te Uğur Okulları da yenilenen web sitesi ile bu yıl Halkın Favorisi dalında ödüle layık görüldü. Gricreative ile birlikte hayata geçirilen ‘www.ugurokullari.k12.tr’ uzantılı yeni web sitesiyle alınan ödülden gururlu olduklarını dile getiren Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gamze Elif Türkay, projede emeği geçen herkese teşekkür dileklerini iletti.

Uğur Okulları web sitesine ödül

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