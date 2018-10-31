Uğur Okulları’nda Cumhuriyet Balosu coşkusu

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- UĞUR Okulları İzmir Bornova Kampüsü’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Düzenlenen baloda, öğrencilerin ve öğretmenlerin yaptığı vals gösterisinin ardından makyajla Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilen kişinin sahneye çıkıp zeybek oynaması geceye damga vurdu.

Uğur Okulları Bornova Kampüsü,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Piyano dinletileri ve Cumhuriyet Dönemi Baloları Sunumu ile başlayan program dans gösterileri ile devam etti.Kampüste düzenlenen Cumhuriyet balosuna, Uğurlu öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra, veliler de katıldı. Vals gösterisine katılan ve aralarında hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin olduğu 30 çift,danslarıyla salondakilerden büyük alkış topladı.

Son olarak sahneye çıkan ve makyajla Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilen kişinin oynadığı zeybek salondaki coşkuyu artırdı. İzleyiciler, Atatürk canlandırmasına büyük ilgi gösterirken birçok davetli cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Okulun 9’uncu sınıf öğrencilerinden Ege Yaldız, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir okulda okuduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Bugünün anlamı için bir vals gösterisi düzenlendi. Ben de bu gösterideyim ve çok heyecanlıyım. Dans ederken, Atatürk dönemindeki o günleri düşünüyor ve duygulanıyorum” dedi.