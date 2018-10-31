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Uğur Okulları’nda Cumhuriyet Balosu coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:45 | Son Güncelleme

UĞUR Okulları İzmir Bornova Kampüsü’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Uğur Okulları’nda Cumhuriyet Balosu coşkusu

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- UĞUR Okulları İzmir Bornova Kampüsü’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Düzenlenen baloda, öğrencilerin ve öğretmenlerin yaptığı vals gösterisinin ardından makyajla Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilen kişinin sahneye çıkıp zeybek oynaması geceye damga vurdu.

Uğur Okulları Bornova Kampüsü,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Piyano dinletileri ve Cumhuriyet Dönemi Baloları Sunumu ile başlayan program dans gösterileri ile devam etti.Kampüste düzenlenen Cumhuriyet balosuna, Uğurlu öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra, veliler de katıldı. Vals gösterisine katılan ve aralarında hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin olduğu 30 çift,danslarıyla salondakilerden büyük alkış topladı.

Son olarak sahneye çıkan ve makyajla Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilen kişinin oynadığı zeybek salondaki coşkuyu artırdı. İzleyiciler, Atatürk canlandırmasına büyük ilgi gösterirken birçok davetli cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Okulun 9’uncu sınıf öğrencilerinden Ege Yaldız, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir okulda okuduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Bugünün anlamı için bir vals gösterisi düzenlendi. Ben de bu gösterideyim ve çok heyecanlıyım. Dans ederken, Atatürk dönemindeki o günleri düşünüyor ve duygulanıyorum” dedi.

Bir diğer öğrenci Derin Öztaşan da, “Bu sene okulumuzda Cumhuriyet balosu düzenleniyor ve hepimiz çok heyecanlıyız. Prova yaparken, bugün için hazırlanırken duygu ve coşkuyla çalıştık, bir buçuk aydır hazırlandığımız bu gösteriyi umarım izleyenler beğenecektir” dedi.

Uğur Okulları Bornova Kampüsü Müdürü Sunal Karapostal ise, Cumhuriyet’in 95’inci yıldönümü olmasına rağmen kendilerinin ilk günkü gibi heyecanlı olduklarını belirterek, “Önemli olan Cumhuriyet’i yaşamak ve yaşatmaktır. Burada, okulumuzun öğrencileri, velileri, öğretmenleri, çalışanları, idarecileri hepimiz bir aradayız. Dev bir balo düzenledik ve bunu her yıl tekrar etmek istiyoruz. Uğur Okulları olarak, çağdaş ve laik eğitim anlayışımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Uğur Okulları’nda Cumhuriyet Balosu coşkusuUğur Okulları’nda Cumhuriyet Balosu coşkusuUğur Okulları’nda Cumhuriyet Balosu coşkusuUğur Okulları’nda Cumhuriyet Balosu coşkusu

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