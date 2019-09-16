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Uğur Okulları’ndan Ergani’ye 20 milyon lira değerinde eğitim kampüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 11:26 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin 44 ilinde 64’ü kampüs olmak üzere 106 okulda, aynı kalitede eğitim yaklaşımlarını uygulayan Uğur Okulları, 20 milyon lira yatırımla Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kurduğu doğa ve spor dostu kampüsünün açılışı yapıldı.

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - TÜRKİYE’nin 44 ilinde 64’ü kampüs olmak üzere 106 okulda, aynı kalitede eğitim yaklaşımlarını uygulayan Uğur Okulları, 20 milyon lira yatırımla Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kurduğu doğa ve spor dostu kampüsünün açılışı yapıldı.

Türkiye'nin köklü eğitim kurumları arasında yer alan Uğur Okulları, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bin 344 kapasiteli eğitim kampüsü kurdu. 20 milyon liraya mal olan kampüste STEM, robotik, bilişim, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları ile görsel sanatlar ve müzik laboratuvarlarının yanı sıra kapalı yüzme havuzu, açık tenis kortu, basketbol sahası, organik tarım için ayrılmış hobi alanları, halı saha gibi birçok fiziki olanak yer alıyor.

Ergani Kampüsü'nün açılışına Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çermik Milli Eğitim Özel Okullar Şube Müdürü Hikmet Pınar, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Ergani Kampüsü Kurucuları Nafiz Malçok ve Mustafa Gün, BUEK eğitim yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“TÜRKİYE'DE 69 İLDE 170 BİN ÖĞRENCİYE HİZMET VERİYORUZ”

Törende konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, tüm dünya çocuklarının kaliteli eğitim hakkına sahip olduklarını ve eğitimde fırsat eşitliğini önemseyerek Türkiye’nin farklı illerine yatırım yaptıklarını söyledi. Türkiye'de 69 ilde 170 bin öğrenciye hizmet verdiklerini söyleyen Yücel, “Bu rakam Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu, dünyanın sayılı eğitim kurumlarından biri olduğumuzu gösteriyor. Dünyanın en eski ülkemizin ise tarihi, kültürel, ekonomik alanda önemli şehirlerinden biri olan Diyarbakır’da, Ergani ilçemizde hayata geçirilen bu kampüs gelişmiş ülkelerdeki okul kampüsleri ile aynı standartta. Ergani'deki çocuklarımız, Avrupa ve Amerika'daki akranları nasıl bir eğitim alıyorsa, kaliteli ve iyi eğitimi burada alacak. Toplumların kalkınması için yolunun eğitimden geçmesi gerektiğine inanan bir eğitimci olarak, ülkemize ve dünyaya fayda sağlayacak bireylerin kampüsümüzde yetişmesini temenni ediyorum” dedi.

“BİR ÇOCUKTAN BİR UMUT YARATMAKTAN VAZGEÇMEYELİM”

Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Uğur Okulları’nın bayrağını her yerde gururla temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. Yücel, “Biz bu okulu çocuğunuz İstanbul’daki, İzmir’deki, Ankara’daki çocukla aynı şartlarda eğitim alsın diye kurduk. Yeter ki bir çocuktan bir umut yaratmaktan vazgeçmeyelim. Şu gördüğünüz tabela, Uğur Okulları yazısı, 52 yıldır Türkiye’nin her köşesinde yazılı. Bu tecrübeye güvenin. Çocuklarınıza, çocuklarımıza hak ettikleri eğitimi vermek, onlara kurdukları hayallerin gerçek olabileceğini göstermek için buradayız” diye konuştu.

Ergani'de kurulun kampüsün bin 334 öğrenci kapasiteli olduğunu anlatan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu başarı geleneklerini Ergani’de de devam ettirecekleri söyledi. 56 derslikli kampüsün okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim vereceğini belirten Kulaberoğlu, “Ergani Kampüsümüz fen lisesiyle de eğitimde fark yaratacak. 8 bin metrekare kapalı, 11 bin metrekare açık alanda güçlü akademik kadromuzla öğrencilerimize mükemmel bir eğitim hizmeti sunacağız. Açık alanları ile dikkat çeken, öğrencilerin spor ve doğa ile iç içe olacağı, standartların üzerinde bir kampüs yatırımı hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

Açılış töreni, konuşmaların ardından verilen resepsiyonla son buldu.

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